Катар хочет продолжить сотрудничество с крупным европейским покупателем газа, несмотря на перебои с поставками. После расторжения многолетнего газового соглашения один из крупнейших поставщиков СПГ в мире может пойти на уступки, чтобы не потерять клиентов.

Почему Польша и Катар вновь ведут переговоры

Польский энергетический гигант Orlen и катарская госкомпания QatarEnergy неожиданно возобновили переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Это произошло всего через несколько дней после расторжения предыдущего контракта, действовавшего с 2009 года, сообщает Reuters.

Предыдущее соглашение предусматривало закупку 1 миллиона тонн СПГ в год. Однако его условия больше не устраивали польскую компанию, в частности из-за привязки цены к нефтяным котировкам.

Текущие рыночные условия предлагают альтернативные варианты закупки газа, которые являются значительно более выгодными,

– заявили представители Orlen на прошлой неделе.

По оценкам участников рынка, цена газа по расторгнутому соглашению составляла около 16% от стоимости нефти Brent. Ее прекращение может сэкономить польской компании от 1,5 до 2 миллиардов долларов в течение оставшегося срока действия контракта.

Какие условия нового соглашения обсуждают стороны

В настоящее время переговоры находятся на начальном этапе, поэтому конкретные объемы, цены и срок действия будущего контракта еще не утверждены. Однако источники на рынке утверждают, что речь идет о поставках примерно 1 миллиона метрических тонн СПГ в год.

Несмотря на расторжение предыдущего соглашения, ход переговоров свидетельствует о том, что Orlen не планирует полностью отказываться от катарского газа. Польская компания заинтересована в дополнительных поставках от QatarEnergy, поскольку стремится диверсифицировать источники энергоресурсов.

Расторжение старого соглашения дает обеим сторонам уникальную возможность договориться о новом контракте фактически с чистого листа, а Катар отчаянно пытается удержать ключевых покупателей в Европе,

– объясняют аналитики энергетического рынка.

Обратите внимание! В то же время Польша не ограничивается Катаром. В настоящее время около 90% СПГ Orlen закупает в США.

Напомним, польская Orlen ранее расторгла один из долгосрочных контрактов с QatarEnergy на поставку СПГ, который должен был действовать до 2034 года. Причиной стали длительные перебои с поставками, из-за которых катарская компания не могла выполнять свои обязательства. Это стало первым известным случаем расторжения клиентом долгосрочного контракта с QatarEnergy после начала войны в Иране.