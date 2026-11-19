Чому Польща і Катар знову домовляються

Польський енергетичний гігант Orlen та катарська держкомпанія QatarEnergy несподівано відновили діалог про постачання скрапленого природного газу (СПГ). Це сталося лише через кілька днів після розірвання попереднього контракту, який діяв із 2009 року, повідомляє Reuters.

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Попередня домовленість передбачала закупівлю 1 мільйона тонн СПГ на рік. Однак її умови більше не влаштовували польську компанію, зокрема через прив'язку ціни до нафтових котирувань.

Поточні ринкові умови пропонують альтернативні варіанти закупівлі газу, які є значно вигіднішими– заявили представники Orlen минулого тижня.

За оцінками учасників ринку, ціна газу за розірваною угодою становила близько 16% від вартості нафти Brent. Її припинення може заощадити польській компанії від 1,5 до 2 мільярдів доларів протягом решти строку дії контракту.

Які умови нової угоди обговорюють сторони

Наразі переговори перебувають на початковому етапі, тому конкретні обсяги, ціни та тривалість майбутнього контракту ще не затверджені. Проте джерела на ринку стверджують, що йдеться про постачання приблизно 1 мільйона метричних тонн СПГ на рік.

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Попри розрив попередньої угоди, переговори свідчать, що Orlen не планує повністю відмовлятися від катарського газу. Польська компанія зацікавлена в додаткових постачаннях QatarEnergy, оскільки прагне диверсифікувати джерела енергоресурсів.

Розірвання старої угоди дає обом сторонам унікальну можливість домовитися про новий контракт фактично з чистого аркуша, а Катар відчайдушно намагається втримати ключових покупців у Європі– пояснюють аналітики енергетичного ринку.

Зауважте! Водночас Польща не обмежується Катаром. Наразі близько 90% СПГ Orlen закуповує у США.

Нагадаємо, польська Orlen раніше розірвала один із довгострокових контрактів із QatarEnergy на постачання СПГ, який мав діяти до 2034 року. Причиною стали тривалі перебої з постачанням, через які катарська компанія не могла виконувати свої зобов'язання. Це стало першим відомим випадком розірвання клієнтом довгострокового контракту з QatarEnergy після початку війни в Ірані.