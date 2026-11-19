Почему Польша и Катар вновь ведут переговоры

Польский энергетический гигант Orlen и катарская госкомпания QatarEnergy неожиданно возобновили переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Это произошло всего через несколько дней после расторжения предыдущего контракта, действовавшего с 2009 года, сообщает Reuters.

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Предыдущее соглашение предусматривало закупку 1 миллиона тонн СПГ в год. Однако его условия больше не устраивали польскую компанию, в частности из-за привязки цены к нефтяным котировкам.

Текущие рыночные условия предлагают альтернативные варианты закупки газа, которые являются значительно более выгодными– заявили представители Orlen на прошлой неделе.

По оценкам участников рынка, цена газа по расторгнутому соглашению составляла около 16% от стоимости нефти Brent. Ее прекращение может сэкономить польской компании от 1,5 до 2 миллиардов долларов в течение оставшегося срока действия контракта.

Какие условия нового соглашения обсуждают стороны

В настоящее время переговоры находятся на начальном этапе, поэтому конкретные объемы, цены и срок действия будущего контракта еще не утверждены. Однако источники на рынке утверждают, что речь идет о поставках примерно 1 миллиона метрических тонн СПГ в год.

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Несмотря на расторжение предыдущего соглашения, ход переговоров свидетельствует о том, что Orlen не планирует полностью отказываться от катарского газа. Польская компания заинтересована в дополнительных поставках от QatarEnergy, поскольку стремится диверсифицировать источники энергоресурсов.

Расторжение старого соглашения дает обеим сторонам уникальную возможность договориться о новом контракте фактически с чистого листа, а Катар отчаянно пытается удержать ключевых покупателей в Европе– объясняют аналитики энергетического рынка.

Обратите внимание! В то же время Польша не ограничивается Катаром. В настоящее время около 90% СПГ Orlen закупает в США.

Напомним, польская Orlen ранее расторгла один из долгосрочных контрактов с QatarEnergy на поставку СПГ, который должен был действовать до 2034 года. Причиной стали длительные перебои с поставками, из-за которых катарская компания не могла выполнять свои обязательства. Это стало первым известным случаем расторжения клиентом долгосрочного контракта с QatarEnergy после начала войны в Иране.