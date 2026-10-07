Що відбувається зі скрапленим природним газом

Щонайменше 12 порожніх СПГ-танкерів, що належать QatarEnergy або зафрахтовані нею, перебувають у водах поблизу Катару, про що пише Bloomberg.

Загалом ці судна можуть перевозити близько 1,1 мільйона тонн СПГ. Це приблизно 2% вантажомісткості всього світового флоту танкерів.

Втім, немає гарантії, що після завантаження судна пройдуть через Ормузьку протоку, особливо з огляду на активізацію атак Ірану на судна,

– йдеться у матеріалі.

СПГ-танкер, що належить грецькій компанії, був уражений невстановленим об'єктом під час проходження поблизу водного шляху, про що повідомило у вівторок Афінське інформаційне агентство з посиланням на міністерство судноплавства Греції.

Водночас перспектива збільшення постачань може допомогти стримати зростання світових цін на газ. Минулого місяця вони піднялися до найвищого рівня з кінця 2022 року в Азії та Європі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А у вересні обсяги перевезень СПГ через Ормузьку протоку зросли до найвищого рівня від початку війни. Але залишаються приблизно на 75% нижчими за лютневі показники – до того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану.

Як зазначає Bloomberg, нещодавнє збільшення постачань застало деяких покупців зненацька. Індія, наприклад, була змушена скоротити деякі спотові закупівлі, щоб звільнити місце для повернення катарських вантажів.

Тепер ринок стежить за тим, чи продовжиться початкове відновлення поставок СПГ,

– пояснили у тексті.

Обсяги перевезення нафти за останні кілька місяців різко відновилися. Зокрема, значну частину нафти перевантажують з одного судна на інше в Оманській затоці. Це тактика, відома як шатлінг. Але для надзвичайно охолодженого палива, такого як СПГ, такі перевантаження технічно складніші.

Нагадаємо, що нещодавно ціни на природний газ у Європі суттєво зросли. Це відбулося після того, як Катар продовжив обмеження щодо постачання скрапленого природного газу. Ф'ючерси різко підскочили на 2,2% – до 73,67 євро за мегават-годину.