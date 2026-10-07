Что происходит со сжиженным природным газом

По меньшей мере 12 пустых СПГ-танкеров, принадлежащих QatarEnergy или зафрахтованных ею, находятся в водах вблизи Катара, о чем пишет Bloomberg.

В общей сложности эти суда могут перевозить около 1,1 млн тонн СПГ. Это примерно 2% грузоподъемности всего мирового флота танкеров.

Впрочем, нет гарантии, что после погрузки суда пройдут через Ормузский пролив, особенно с учетом активизации атак Ирана на суда,

– говорится в материале.

СПГ-танкер, принадлежащий греческой компании, был поражен неустановленным объектом во время прохождения вблизи водного пути, о чем сообщило во вторник Афинское информационное агентство со ссылкой на министерство судоходства Греции.

В то же время перспектива увеличения поставок может помочь сдержать рост мировых цен на газ. В прошлом месяце они поднялись до самого высокого уровня с конца 2022 года в Азии и Европе.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

А в сентябре объемы перевозок СПГ через Ормузский пролив выросли до самого высокого уровня с начала войны. Но они остаются примерно на 75% ниже февральских показателей – до того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану.

Как отмечает Bloomberg, недавнее увеличение поставок застало некоторых покупателей врасплох. Индия, например, была вынуждена сократить некоторые спотовые закупки, чтобы освободить место для возвращающихся катарских грузов.

Теперь рынок следит за тем, продолжится ли первоначальное восстановление поставок СПГ,

– поясняется в тексте.

Объемы перевозки нефти за последние несколько месяцев резко восстановились. В частности, значительную часть нефти перегружают с одного судна на другое в Оманском заливе. Эта тактика известна как "шаттлинг". Однако для чрезвычайно охлажденного топлива, такого как СПГ, такие перегрузки технически сложнее.

Напомним, что недавно цены на природный газ в Европе существенно выросли. Это произошло после того, как Катар продлил ограничения на поставки сжиженного природного газа. Фьючерсы резко подскочили на 2,2% – до 73,67 евро за мегаватт-час.