Готова ли Украина к отопительному сезону: объяснение "Нафтогаза"

Украина активно готовится к отопительному сезону. Количество накопленного газа достаточно, чтобы обеспечить украинцев теплом этой зимой.

Есть ли у Украины достаточно газа

В обществе есть распространенный миф, что именно Россия является единственным поставщиком газа, который может предоставлять Украине сырье Однако это неправда, Украина успешно добывает, закупает и накапливает газ в своих хранилищах.

Читайте также Чтобы успокоить население: в "Нафтогазе" рассказали, вырастут ли цены на газ

Сейчас в украинских хранилищах уже находится 14 миллиардов кубических метров газа, запланировано было 14,7 миллиарда. В телемарафоне глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев спрогнозировал, что к началу отопительного сезона цель будет перевыполнена – передает 24 Канал.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Нам уже фактически удалось добиться цифры 14 миллиардов кубических метров газа. Таким образом, мы выполним и даже перевыполним предусмотренную отметку в 14,7 миллиарда кубометров.

Чернышев считает, что Украина может самостоятельно снабжать себя газом. Сейчас находящиеся под землей украинские газовые хранилища вмещают 31 миллиард кубометров сырья.

Тарифы на газ в Украине сейчас

Иностранные компании сейчас используют украинские подземные хранилища для хранения сырья из-за низкой цены аренды.

Недавно Шмигаль заявил о том, что тарифы "Нафтогаза" будут оставаться неизменными до середины апреля 2024 года. Правительство считает, что украинцы не должны платить больше за коммуналку.

"Нафтогаз" покрывает 98% газового рынка Украины. Еще 2% занимают другие регуляторы. Поэтому тарифы могут изменяться в зависимости от поставщика.