Запасов осталось на 2 дня: Британия на грани газового дефицита, – СМИ
- Великобритания столкнулась с угрозой газового дефицита из-за сокращения запасов и конфликты на Ближнем Востоке, которые повлияли на поставки.
- Правительство Великобритании отрицает, что запасов газа хватит только на 2 дня, подчеркивая диверсифицированных цепях поставок.
Великобритания оказалась на грани газового дефицита. Его запасов хватит, возможно, лишь на 2 дня.
Об этом сообщает Daily Mail.
Что известно о газовом дефиците в Британии?
Как сообщают в оператора National Gas, запасы газа в Великобритании существенно сократились. Ситуацию осложняет конфликт на Ближнем Востоке.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, а Катар на фоне обстрелов остановил работу Рас-Лаффан – крупнейшего газового комплекса в мире.
Справка: Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива, а также сжиженного природного газа. Закрытие пролива может привести к остановке около пятой части мирового экспорта нефти и газа.
Великобритания не имела значительных запасов газа, а потому оказалась в более уязвимом положении, чем страны ЕС. Газ для страны резко подорожал, сейчас Великобритания платит самую высокую оптовую цену за газ в Европе.
В то же время запасов газа в ЕС хватит на несколько недель.
На момент начала войны на Ближнем Востоке Великобритания имела заполненные хранилища лишь на 18% от потенциальных запасов, которые были раньше, и только на 50% заполнены хранилища СПГ (сжиженного газа).
В Министерстве энергетической безопасности и Net Zero Британии ответили Daily Mail, что "это категорически неправда, что Великобритания имеет запасов газа на 2 дня". Там подчеркнули, что страна имеет диверсифицированные цепи поставок природного газа и уверены в их надежности.
Война в Иране может быть шоком для энергетических рынков
Катар и ОАЭ просят Трампа поторопиться с Ираном, чтобы избежать длительного шока для энергетических рынков.
Катар – главный поставщик в Персидском заливе – был вынужден в понедельник, 2 марта, закрыть крупнейший в мире завод по производству СПГ из-за удара иранского дрона. Тем не менее, судно Al Ghashamiya на этой неделе загрузило СПГ на экспортном терминале Рас-Лаффан, но еще не факт, что оно пройдет через Ормузский пролив.
В результате событий цены на газ в ЕС удвоились, а затем стабилизировались – примерно на 70 % выше, чем показатели предыдущей недели.