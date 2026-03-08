Запасов осталось на 2 дня: Британия на грани газового дефицита, – СМИ

Великобритания оказалась на грани газового дефицита. Его запасов хватит, возможно, лишь на 2 дня.

Об этом сообщает Daily Mail.

Что известно о газовом дефиците в Британии?

Как сообщают в оператора National Gas, запасы газа в Великобритании существенно сократились. Ситуацию осложняет конфликт на Ближнем Востоке.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, а Катар на фоне обстрелов остановил работу Рас-Лаффан – крупнейшего газового комплекса в мире.

Справка: Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива, а также сжиженного природного газа. Закрытие пролива может привести к остановке около пятой части мирового экспорта нефти и газа.

Великобритания не имела значительных запасов газа, а потому оказалась в более уязвимом положении, чем страны ЕС. Газ для страны резко подорожал, сейчас Великобритания платит самую высокую оптовую цену за газ в Европе.

В то же время запасов газа в ЕС хватит на несколько недель.

На момент начала войны на Ближнем Востоке Великобритания имела заполненные хранилища лишь на 18% от потенциальных запасов, которые были раньше, и только на 50% заполнены хранилища СПГ (сжиженного газа).

В Министерстве энергетической безопасности и Net Zero Британии ответили Daily Mail, что "это категорически неправда, что Великобритания имеет запасов газа на 2 дня". Там подчеркнули, что страна имеет диверсифицированные цепи поставок природного газа и уверены в их надежности.

