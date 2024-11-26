"Газпром" уже подготовился к прекращению транзита газа через Украину, – Reuters

В своей внутренней стратегии до 2025 года российский газовый монополист "Газпром" отметил, что не ожидает продолжения транзита газа в Европу через Украину после 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Reuters. Ранее Украина объявила о намерении разорвать многолетнее соглашение о транзите газа из Сибири в Центральную Европу, которое действует уже более 50 лет.

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Это решение может существенно повлиять на российский бюджет, поскольку транзит служил стабильным источником доходов для страны.

Кремль хотел бы продолжать поставки

Киев выразил нежелание продлевать соглашение, которое обеспечивает Украине около 1 млрд долларов ежегодных транзитных платежей. Зато Кремль готов к переговорам, что свидетельствует о том, что продолжение поставок через Украину остается возможным.

Однако Россия, которая до полномасштабного вторжения была крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, потеряла почти всех своих европейских клиентов. Это произошло из-за попыток ЕС уменьшить зависимость от российской энергетики, а также после подрыва газопровода "Северный поток" в 2022 году.

По словам источника, базовый сценарий России на следующий год предусматривает полное отсутствие транзита газа через Украину.

Ожидается, что экспорт российского газа в "дальнее зарубежье" (Европа и Турция) в 2025 году сократится на 20% и составит менее 39 миллиардов кубометров, по сравнению с более чем 49 миллиардов кубометров в 2024 году из-за завершения украинского транзита.