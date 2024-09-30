"Газпром" ориентируется на Африку как на потенциального потребителя российского газа

"Газпром" видит в Африке перспективу для расширения своих поставок. Компания прогнозирует снижение потребления газа в Европе в ближайшие несколько лет.

Рынок Африки как альтернатива

Об этом сообщил глава "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога, передают российские СМИ.

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Мы вынуждены искать новые возможности для роста, и Африканский континент является такой возможностью,

– отметил Хандога.

Он добавил, что "Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта, в частности для сжиженного природного газа, а также как площадку для использования опыта компании в доставке газа конечным потребителям.

Напомним! Более 11 европейских стран подали иски против российского "Газпрома" из-за нарушения газовых контрактов на общую сумму более 20,6 миллиарда долларов. Россия пытается возобновить поставки газа в Европу, в частности путем уменьшения налогов на "Газпром" и повышения дивидендов, но сталкивается с трудностями из-за собственных действий и возможных санкций в будущем.