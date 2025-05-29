В Кремле хотят спасти "Газпром" за счет бизнеса: что будет с ценами на газ

Российский "Газпром" потерял миллиарды рублей из-за отказа Европы покупать российский газ после полномасштабного вторжения в Украину. Теперь власти России планируют спасти компанию за счет бизнеса.

Как власти России планируют спасти "Газпром"

Российские власти обсуждают резкое повышение цен на газ для промышленности, чтобы наполнить бюджет "Газпрома", который значительно сократился после потери европейского рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Планы по повышению цен подтвердил директор Совета производителей энергии России Дмитрий Вологжанин.

Буквально вчера от Минэнерго поступила информация: обсуждается повышение цены на газ на 10% в первом и четвертом кварталах каждого года,

– рассказал Вологжанин.

Если власти примут это повышение, то цены для промышленности в России будут расти на 20% ежегодно, что вдвое превышает нынешний правительственный план. До сих пор планировалось, что цены на газ для бизнеса будут поднимать:

на 10,3% – в 2025 году;

на 10,6% – в 2026 году;

на 9% – в 2027 году;

на 7% – в 2028 году.

Важно! Цены на газ для населения тоже вырастут. Всего за 2025-2028 годы они вырастут на 42,2%. Если учитывать повышение предыдущих трех лет, то с начала войны рост стоимости газа для населения составит 76%.

Поможет ли Газпрому повышение цен

Впрочем, по информации издания, даже такого резкого повышения цен на газ недостаточно для спасения "Газпрома". После полномасштабного вторжения России в Украину компания потеряла две трети экспорта газа.

Экспорт в Европу упал до 28–32 миллиардов кубометров в год – до уровня конца 1970-х годов.

Поставки в страны дальнего зарубежья сократились до почти 40-летнего минимума.

В 2023 году "Газпром" зафиксировал рекордный в своей истории чистый убыток – 629 миллиардов рублей. В 2024 году компания потеряла еще 1 триллион рублей в газовом бизнесе.

В дополнение ко всему, сейчас у "Газпрома" нет перспектив увеличения экспорта газа на ближайшие годы.

Стоит знать! По оценкам "Газпрома", из-за потери европейского рынка в следующие 10 лет расходы компании превысят доходы на 15 триллионов рублей.