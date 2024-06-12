Доллар резко опустился в обменниках

Пока в банках американская валюта немного дорожала в цене при покупке и продаже, в обменниках доллар наоборот дешевеет. Цена опустилась на 20 копеек за последние сутки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,35 гривны (+5 копеек против 11 июня), а продажа – 40,90 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,40 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 44,27 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,80 гривны (без изменений), а продажа – 40,90 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 44,15 гривны (без изменений), а продают за 44,30 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,20 гривны (-20 копеек), а продают – за 40,88 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продают – за (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,95 гривны (-2 копейки), а продажа – 44,35 гривны (-10 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют на этой неделе

Банкир Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что на прошлой неделе Нацбанк уменьшил объем интервенций до 694,1 миллиона долларов, что почти на 400 миллионов долларов меньше, чем на предыдущей неделе.

Золотько добавила, что в конце прошлой недели наличный курс был в более-менее стабильном диапазоне – 40,7 – 40,8 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе будет несколько меньшая волатильность на рынке, чем на прошлой неделе.

Поэтому будут попытки в наличном сегменте преодолеть отметку 41 гривну за доллар. Но вероятность закрепится выше нее довольно низкая.

Прогнозируется, что наличный доллар будет на уровне 40,6 – 41,3 гривны за доллар на этой неделе.

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