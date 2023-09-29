Список международных организаций, которые помогают финансово: какие суммы могут получить переселенцы

С началом полномасштабной войны в Украине немало международных организаций, которые помогают финансово внутренне перемещенным лицам. Обычно украинцы, нуждающиеся в средствах, могут получать до более 2 тысяч гривен ежемесячно.

Программа ЮНИСЕФ "Совместно"

Украинские семьи, имеющие 3 и более детей до 18 лет, а также если имеют хотя бы одного ребенка с инвалидностью до 18 лет, могут рассчитывать на программу "Совместно".

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Каждый член семьи сможет получить по 2220 гривен ежемесячно в течение 3 месяцев. Однако если семья уже получает какие-то средства от другой международной организации, то не сможет получать помощь от программы "Совместно". Кроме того, сейчас регистрация на получение финансов уже завершена.

Агентство ООН по делам беженцев UNHCR

В фонде сообщают, что подачу заявок на помощь возобновят. Нужно следить за обновлениями на сайте да странице на Facebook.

Агентство ООН по делам беженцев тоже выплачивает переселенцам по 2220 гривен в течение 3 месяцев. Их можно получить на банковский счет или через отделение Укрпочты.

На такую помощь могут претендовать некоторые категории украинцев:

внутренне перемещенные лица;

неполные семьи с 2 или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (старше 60 лет);

семьи с 1 или несколькими пожилыми людьми (старше 60 лет), а также пожилых людей с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семьи, где есть лица с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Чтобы узнать больше, можно позвонить по номеру организации – 0 (800) 307-711. Для получения средств от Агентства также необходимо пройти собеседование, на котором должны присутствовать все члены семьи.

Всемирная продовольственная программа ООН

Организация выплачивает семьям ВПЛ по 2 220 гривен на человека в течение 3 месяцев. Но общая максимальная сумма на семью не может составлять более 6600 гривен, даже если в семье более 3 человек.

Для оформления денежного перевода необходимо:

зарегистрироваться в органах социальной защиты как ВПЛ,

указать актуальный личный номер телефона, на который поступит код доступа для регистрации на программу,

нужно указать имя, фамилию и идентификационный код.

Норвежский совет по делам беженцев NRC

Средства можно получить либо на счет, либо наличными в отделениях или банках-партнерах, среди которых ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк и Укргазбанк. Кроме того, деньги можно получить в отделениях Новой Почты.

Как и все другие организации, Норвежский совет также выплачивает ВПЛ по 2 220 гривен. Впрочем, первый этап на получение помощи от этой организации уже завершен.

Для того чтобы узнать второй этап – следите за сообщениями на странице NRC.

Что делать при регистрации:

она будет проходить с помощью чат-бота в WhatsApp,

загрузите приложение на смартфон,

добавьте в контакты номер 0 (800) 609-844,

после этого отправьте SMS с текстом "NRC",

выполняйте следующие действия от бота.

Эстонский совет по делам беженцев

Переселенцы из Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей имеют право получить финансовую помощь от Эстонского совета.

Сумма пособия стандартная и составляет по 2 220 гривен на одного человека. Но ее получить могут только 5 членов семьи, не больше.

Для того чтобы получить помощь нужно: