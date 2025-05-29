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Экономика Соцвыплаты Как проверить стаж работы через Дию
29 мая, 14:20
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Как проверить стаж работы через Дию

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Для проверки стажа работы в Дии нужно войти в кабинет гражданина на diia.gov.ua и авторизоваться через BankID или электронную подпись.
  • Информацию о стаже можно найти в меню "Услуги", выбрав пункт "Справка ОК-7".

Чтобы узнать свой актуальный стаж работы, необязательно обращаться в ПФУ. Всю информацию можно получить онлайн.

Где написано стаж в Дии

Чтобы просмотреть стаж, для начала нужно зарегистрироваться или войти в кабинет гражданина на diia.gov.ua, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Авторизация может происходить следующим образом:

  • через BankID;
  • с помощью электронной подписи.

Где найти информацию о стаже:

  • на портале Дия найдите меню "Услуги";
  • в перечне выберите пункт "Справка ОК-7";

Обратите внимание! Эта услуга не будет доступна, если отсутствуют сведения в реестре застрахованных лиц.

  • проверьте корректные ли данные указаны в профиле и только после этого отправьте запрос на справку.

Офлайн эти данные можно получить в Пенсионном фонде. Необходимо лишь обратиться в территориальный орган и сделать соответствующий запрос.

Что содержит справка ОК-7?

В справке ОК-7 указаны сведения о сумме зарплаты с которой уплачивался ЕСВ и страховой стаж с 2011 года.