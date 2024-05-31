Купить 100 долларов можно за более чем 4 тысячи гривен

В банках стоимость американской валюты несущественно, но выросла при покупке и продаже. На черном рынке доллар прибавил тоже в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 31 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (+5 копеек против 30 мая), а продажа – 41,05 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,80 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 44,60 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41 гривны (+10 копеек), а продажа – 41,15 гривны (+10 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 44,50 гривны (+10 копеек), а продают за 44,70 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию 30 мая, обменники покупают доллар в среднем за 40,46 гривны (-21 копейка), а продают – за 41,06 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,07 гривны (-9 копеек), а продажа – 44,82 гривны (+11 копеек).

Какой прогноз доллара на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что в первую неделю июня, даже в случае роста тарифов на электроэнергию, курсовые колебания не должны стать сенсацией ни для покупателей, ни для продавцов валюты.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ситуация на рынке будет достаточно прогнозируемой в своих частых изменениях, ведь в недельном разрезе они будут почти не заметны.

По словам банкира, с 3 по 9 июня коридоры валютных колебаний, ввиду ситуации, будут такими:

межбанк: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро;

40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро; наличный рынок: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

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