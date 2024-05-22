Хлеб, молоко, яйца и овощи: где в Европе самые дешевые продукты
Для комфортного проживания в стране важным фактором для населения является стоимость продуктов питания. Где-то они могут стоить дороже, например страны Скандинавии, а где-то гораздо дешевле – преимущественно страны Восточной Европы.
Стоимость продуктовой корзины в Европе
Журналисты 24 Канала решили сравнить стоимость продуктовой корзины в разных странах Европы и выяснили, где купить продукты для семьи выйдет дороже всего.
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Где продукты самые дорогие
Проанализировав стоимость продуктовой корзины, самая высокая общая цена по Европе, которую нужно потратить на продукты, в Лихтенштейне, Исландии, Норвегии, Монако, Дании и Франции. В среднем в этих странах нужно отдать от 33 евро до 49 евро за продукты.
После них по рейтингу идут Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды и Австрия с показателем от 33 до 30 евро за буханку хлеба, литр молока, овощи, яйца, мясо и фрукты.
Где купить продуктовую корзину дешевле всего
Одни из самых дешевых стран в списке – Молдова, Сербия и Босния и Герцоговина. Здесь преимущественно нужно отдать за продукты до 17 евро.
А последние в рейтинге цен на продукты – Украина и Турция, где продуктовая корзина составит всего чуть больше чем 12 евро.
Как мы считали стоимость продуктовой корзиныДля сравнения взяты категории продуктов, которые чаще всего можно увидеть в продуктовой корзине: хлеб, молоко, яйца, мясо, картофель, помидоры, яблоки, апельсины и бананы. Средние цены на них проанализированы с сайта Numbeo, который определяет индекс качества жизни в разных странах, опираясь на комментарии местного населения.
Украина
- Буханка белого хлеба (500 граммов) стоит ориентировочно 24,5 гривны (57 центов).
- Литр молока обойдется в 38,65 гривны (90 центов).
- Яйца будут стоить гораздо больше – аж 70,42 гривны за 12 штук (1,63 евро).
- Цены на мясо, как и в остальных странах, самые дорогие: куриное филе – почти 153 гривны за кило, или 3,54 евро, а говядина – 236 гривен за кило, или 5,47 евро.
- Килограмм картофеля обойдется дешевле всего из всех продуктов – в 18,37 гривны (43 цента), а килограмм помидор – в 75,20 гривны (1,74 евро).
- Фрукты, в частности яблоки стоят 27,38 гривны за килограмм (это 64 цента), бананы чуть больше – 59,24 гривны (1,37 евро), апельсины – 60,30 гривны (1,40 евро).
Франция
- 500 граммов свежего белого хлеба стоит где-то 1,79 евро.
- Молоко обойдется 1,43 евро за литр.
- Яйца будут стоить 4,43 евро за 12 штук.
- Стоимость мяса самая высокая в продуктовом списке: куриное филе – за килограмм надо отдать 14,34 евро за килограмм, за говядину – 21,88 евро за килограмм.
- Овощи, такие как картофель и помидоры, обойдутся в 2,22 евро и 3,88 евро соответственно.
- Традиционные фрукты, например яблоки, будут стоить 3,11 евро за килограмм, бананы – 2,22 евро за кило, килограмм апельсин – 3,39 евро.
Бельгия
- Полкило свежего белого хлеба в Бельгии обойдется в 2,47 евро.
- Литр молока будет стоить для населения 1,43 евро.
- 12 штук яиц купить придется за 3,78 евро.
- Мясо стоит из всех продуктов едва ли не дороже всего: кило куриного филе стоит 11 евро, а килограмм говядины – аж 17,36 евро,
- Что касается цен на овощи, то за картофель надо отдать 1,76 евро за килограмм, а килограмм помидор обойдется в 2,63 евро,
- Фрукты будут стоить дороже, чем овощи: яблоки – 2,50 евро за килограмм, кило бананов – 1,81 евро, апельсины – 2,65 евро за килограмм.
Германия
- Буханка белого хлеба 500 граммов обойдется в 2 евро.
- А вот литр молока всего в 1,12 евро.
- Яйца будут стоить дешевле, чем во Франции, – 3,23 евро за 12 штук.
- В то же время за кило куриного филе надо будет отдать 13,06 евро, а за килограмм говядины – 15,62 евро.
- Килограмм картофеля обойдется в почти 1,65 евро, а килограмм помидор – 3,33 евро.
- Цена яблок составляет 2,67 евро за кило, апельсины – где-то 2,14 евро за кило, а самые дешевые бананы – всего 1,58 евро за килограмм.
Австрия
- Буханка свежего белого хлеба 500 граммов стоит 2,44 евро.
- Молоко 1 литр – 1,42 евро.
- 12 штук яиц стоит 4 евро.
- Кило куриного филе обойдется в 12,68 евро, а говядина – 19 евро.
- Картофель за 1 килограмм выйдет 1,83 евро, а помидоры стоят намного дороже – 4,17 евро за килограмм.
- Килограмм яблок – 2,48 евро, бананы – 2 евро, апельсины дороже всего – 2,63 евро.
Болгария
- Белый хлеб 500 граммов выйдет едва ли не дешевле всего по странам Европы – где-то 1 евро.
- Литр обычного молока стоит 1,60 евро.
- Яйца, а именно 12 штук, обойдутся в 3,21 евро.
- Куриное филе – 7 евро за килограмм, говядина, соответственно, дороже – 10,34 евро за килограмм.
- Килограмм картофеля стоит, как и буханка хлеба, – 1 евро, а килограмм помидор – 2,17 евро.
- За килограмм яблок придется заплатить 1,49 евро, за апельсины – 1,63 евро, а за бананы – 1,67 евро.
Дания
- Цена за 500 граммов белого хлеба стоит в Дании 3,27 евро, что делает его едва ли не самым дорогим.
- Молоко обойдется в 1,83 евро за литр.
- Яйца также стоят не дешево – 4,36 евро за 12 штук.
- Кило куриного филе обойдется в 10,35 евро, говядина – в 15,30 евро за килограмм.
- Помидоры в Дании не из дешевых – 4 евро, а картофель – 2 евро за килограмм.
- Апельсины стоят почти 3 евро за килограмм, яблоки – 2,81 евро за килограмм, а килограмм бананов – 2,65 евро.
Финляндия
- 500 граммов свежего белого хлеба стоит 2,83 евро.
- Молоко обойдется 1,16 евро за литр.
- Яйца будут стоить почти 3 евро за 12 штук.
- Стоимость мяса: куриное филе – за килограмм надо отдать 11,69 евро за килограмм, за говядину – 21,12 евро за килограмм.
- Овощи, такие как картофель и помидоры, обойдутся в 1,21 евро и почти 4 евро соответственно.
- Традиционные фрукты, такие как яблоки, стоят 2,26 евро за килограмм, бананы – 1,75 евро за кило, килограмм апельсин – 2,15 евро.
Польша
- Буханка белого хлеба (500 граммов) стоит 1 евро.
- Литр молока обойдется даже меньше – 1 евро, а именно 94 цента.
- За 12 штук яиц отдать нужно 2,87 евро.
- Кило куриного филе – 5,45 евро, а кило говядины – 10,68 евро.
- Картофель стоит даже меньше, чем литр молока – всего 79 центов, а помидоры – 2,81 евро за килограмм.
- Среди традиционных фруктов, апельсины стоят дороже всего – 1,73 евро, далее по списку идут бананы – 1,52 евро, а яблоки, соответственно, стоят дешевле всего – 88 центов.
Чехия
- Белый хлеб 500 граммов стоит для тех, кто живет в Чехии, где-то 1,44 евро.
- Литр обычного молока стоит меньше чем 1 евро, а именно 97 центов.
- Яйца обойдутся в 2,41 евро за 12 штук.
- Куриное филе – 8,41 евро за килограмм, говядина дороже – 11,71 евро за кило.
- Килограмм картофеля стоит 1,18 евро, а килограмм помидор – 2,92 евро.
- За килограмм яблок придется заплатить 1,56 евро, за апельсины – 1,94 евро и за бананы – 1,52 евро.
Португалия
- Полкило свежего белого хлеба в Португалии обойдется в 1,28 евро,
- Литр молока будет стоить для населения 0,93 евро.
- 12 штук яиц купить придется за 2,74 евро.
- Мясо будет стоить из всех продуктов едва ли не дороже всего: килограмм куриного филе стоит 6,86 евро, а килограмм говядины – аж 11,88 евро,
- Цены на овощи: за картофель надо отдать 1,47 евро за килограмм, а килограмм помидор обойдется в 2,21 евро,
- Яблоки – 1,97 евро за килограмм, кило бананов – 1,26 евро, апельсины – 1,60 евро за килограмм.
Эстония
- Буханка белого хлеба 500 граммов обойдется в 1,11 евро.
- А вот литр молока в 1,07 евро.
- Яйца стоят 2,28 евро за 12 штук.
- В то же время за килограмм куриного филе надо будет отдать 7,26 евро, а за килограмм говядины – 14 евро.
- Килограмм картофеля обойдется в 0,84 евро, а килограмм помидор – 2,55 евро.
- Цена яблок составляет 1,60 евро за кило, апельсины – где-то 2 евро за кило, а самым дешевым является кило банан – всего 1,30 евро.