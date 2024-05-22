Хлеб, молоко, яйца и овощи: где в Европе самые дешевые продукты

Для комфортного проживания в стране важным фактором для населения является стоимость продуктов питания. Где-то они могут стоить дороже, например страны Скандинавии, а где-то гораздо дешевле – преимущественно страны Восточной Европы.

Стоимость продуктовой корзины в Европе

Журналисты 24 Канала решили сравнить стоимость продуктовой корзины в разных странах Европы и выяснили, где купить продукты для семьи выйдет дороже всего.

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Где продукты самые дорогие

Проанализировав стоимость продуктовой корзины, самая высокая общая цена по Европе, которую нужно потратить на продукты, в Лихтенштейне, Исландии, Норвегии, Монако, Дании и Франции. В среднем в этих странах нужно отдать от 33 евро до 49 евро за продукты.

После них по рейтингу идут Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды и Австрия с показателем от 33 до 30 евро за буханку хлеба, литр молока, овощи, яйца, мясо и фрукты.

Где купить продуктовую корзину дешевле всего

Одни из самых дешевых стран в списке – Молдова, Сербия и Босния и Герцоговина. Здесь преимущественно нужно отдать за продукты до 17 евро.

А последние в рейтинге цен на продукты – Украина и Турция, где продуктовая корзина составит всего чуть больше чем 12 евро.

Как мы считали стоимость продуктовой корзины Для сравнения взяты категории продуктов, которые чаще всего можно увидеть в продуктовой корзине: хлеб, молоко, яйца, мясо, картофель, помидоры, яблоки, апельсины и бананы. Средние цены на них проанализированы с Для сравнения взяты категории продуктов, которые чаще всего можно увидеть в продуктовой корзине: хлеб, молоко, яйца, мясо, картофель, помидоры, яблоки, апельсины и бананы. Средние цены на них проанализированы с сайта Numbeo , который определяет индекс качества жизни в разных странах, опираясь на комментарии местного населения.

Украина

Буханка белого хлеба (500 граммов) стоит ориентировочно 24,5 гривны (57 центов).

(500 граммов) стоит ориентировочно 24,5 гривны (57 центов). Литр молока обойдется в 38,65 гривны (90 центов).

обойдется в 38,65 гривны (90 центов). Яйца будут стоить гораздо больше – аж 70,42 гривны за 12 штук (1,63 евро).

будут стоить гораздо больше – аж 70,42 гривны за 12 штук (1,63 евро). Цены на мясо, как и в остальных странах, самые дорогие: куриное филе – почти 153 гривны за кило, или 3,54 евро, а говядина – 236 гривен за кило, или 5,47 евро.

– почти 153 гривны за кило, или 3,54 евро, а – 236 гривен за кило, или 5,47 евро. Килограмм картофеля обойдется дешевле всего из всех продуктов – в 18,37 гривны (43 цента), а килограмм помидор – в 75,20 гривны (1,74 евро).

обойдется дешевле всего из всех продуктов – в 18,37 гривны (43 цента), а – в 75,20 гривны (1,74 евро). Фрукты, в частности яблоки стоят 27,38 гривны за килограмм (это 64 цента), бананы чуть больше – 59,24 гривны (1,37 евро), апельсины – 60,30 гривны (1,40 евро).

Франция

500 граммов свежего белого хлеба стоит где-то 1,79 евро.

стоит где-то 1,79 евро. Молоко обойдется 1,43 евро за литр.

обойдется 1,43 евро за литр. Яйца будут стоить 4,43 евро за 12 штук.

будут стоить 4,43 евро за 12 штук. Стоимость мяса самая высокая в продуктовом списке: куриное филе – за килограмм надо отдать 14,34 евро за килограмм, за говядину – 21,88 евро за килограмм.

– за килограмм надо отдать 14,34 евро за килограмм, за – 21,88 евро за килограмм. Овощи, такие как картофель и помидоры , обойдутся в 2,22 евро и 3,88 евро соответственно.

такие как , обойдутся в 2,22 евро и 3,88 евро соответственно. Традиционные фрукты, например яблоки, будут стоить 3,11 евро за килограмм, бананы – 2,22 евро за кило, килограмм апельсин – 3,39 евро.

Бельгия

Полкило свежего белого хлеба в Бельгии обойдется в 2,47 евро.

в Бельгии обойдется в 2,47 евро. Литр молока будет стоить для населения 1,43 евро.

будет стоить для населения 1,43 евро. 12 штук яиц купить придется за 3,78 евро.

купить придется за 3,78 евро. Мясо стоит из всех продуктов едва ли не дороже всего: кило куриного филе стоит 11 евро, а килограмм говядины – аж 17,36 евро,

стоит 11 евро, а – аж 17,36 евро, Что касается цен на овощи, то за картофель надо отдать 1,76 евро за килограмм, а килограмм помидор обойдется в 2,63 евро,

надо отдать 1,76 евро за килограмм, а обойдется в 2,63 евро, Фрукты будут стоить дороже, чем овощи: яблоки – 2,50 евро за килограмм, кило бананов – 1,81 евро, апельсины – 2,65 евро за килограмм.

Германия

Буханка белого хлеба 500 граммов обойдется в 2 евро.

500 граммов обойдется в 2 евро. А вот литр молока всего в 1,12 евро.

всего в 1,12 евро. Яйца будут стоить дешевле, чем во Франции, – 3,23 евро за 12 штук.

будут стоить дешевле, чем во Франции, – 3,23 евро за 12 штук. В то же время за кило куриного филе надо будет отдать 13,06 евро, а за килограмм говядины – 15,62 евро.

надо будет отдать 13,06 евро, а – 15,62 евро. Килограмм картофеля обойдется в почти 1,65 евро, а килограмм помидор – 3,33 евро.

обойдется в почти 1,65 евро, а – 3,33 евро. Цена яблок составляет 2,67 евро за кило, апельсины – где-то 2,14 евро за кило, а самые дешевые бананы – всего 1,58 евро за килограмм.

Австрия

Буханка свежего белого хлеба 500 граммов стоит 2,44 евро.

500 граммов стоит 2,44 евро. Молоко 1 литр – 1,42 евро.

– 1,42 евро. 12 штук яиц стоит 4 евро.

стоит 4 евро. Кило куриного филе обойдется в 12,68 евро, а говядина – 19 евро.

обойдется в 12,68 евро, – 19 евро. Картофель за 1 килограмм выйдет 1,83 евро, а помидоры стоят намного дороже – 4,17 евро за килограмм.

выйдет 1,83 евро, стоят намного дороже – 4,17 евро за килограмм. Килограмм яблок – 2,48 евро, бананы – 2 евро, апельсины дороже всего – 2,63 евро.

Болгария

Белый хлеб 500 граммов выйдет едва ли не дешевле всего по странам Европы – где-то 1 евро.

выйдет едва ли не дешевле всего по странам Европы – где-то 1 евро. Литр обычного молока стоит 1,60 евро.

стоит 1,60 евро. Яйца, а именно 12 штук, обойдутся в 3,21 евро.

а именно 12 штук, обойдутся в 3,21 евро. Куриное филе – 7 евро за килограмм, говядина, соответственно, дороже – 10,34 евро за килограмм.

– 7 евро за килограмм, соответственно, дороже – 10,34 евро за килограмм. Килограмм картофеля стоит, как и буханка хлеба, – 1 евро, а килограмм помидор – 2,17 евро.

стоит, как и буханка хлеба, – 1 евро, а – 2,17 евро. За килограмм яблок придется заплатить 1,49 евро, за апельсины – 1,63 евро, а за бананы – 1,67 евро.

Дания

Цена за 500 граммов белого хлеба стоит в Дании 3,27 евро, что делает его едва ли не самым дорогим.

стоит в Дании 3,27 евро, что делает его едва ли не самым дорогим. Молоко обойдется в 1,83 евро за литр.

обойдется в 1,83 евро за литр. Яйца также стоят не дешево – 4,36 евро за 12 штук.

также стоят не дешево – 4,36 евро за 12 штук. Кило куриного филе обойдется в 10,35 евро, говядина – в 15,30 евро за килограмм.

обойдется в 10,35 евро, – в 15,30 евро за килограмм. Помидоры в Дании не из дешевых – 4 евро, а картофель – 2 евро за килограмм.

в Дании не из дешевых – 4 евро, – 2 евро за килограмм. Апельсины стоят почти 3 евро за килограмм, яблоки – 2,81 евро за килограмм, а килограмм бананов – 2,65 евро.

Финляндия

500 граммов свежего белого хлеба стоит 2,83 евро.

стоит 2,83 евро. Молоко обойдется 1,16 евро за литр.

обойдется 1,16 евро за литр. Яйца будут стоить почти 3 евро за 12 штук.

будут стоить почти 3 евро за 12 штук. Стоимость мяса: куриное филе – за килограмм надо отдать 11,69 евро за килограмм, за говядину – 21,12 евро за килограмм.

– за килограмм надо отдать 11,69 евро за килограмм, – 21,12 евро за килограмм. Овощи, такие как картофель и помидоры , обойдутся в 1,21 евро и почти 4 евро соответственно.

, обойдутся в 1,21 евро и почти 4 евро соответственно. Традиционные фрукты, такие как яблоки, стоят 2,26 евро за килограмм, бананы – 1,75 евро за кило, килограмм апельсин – 2,15 евро.

Польша

Буханка белого хлеба (500 граммов) стоит 1 евро.

(500 граммов) стоит 1 евро. Литр молока обойдется даже меньше – 1 евро, а именно 94 цента.

обойдется даже меньше – 1 евро, а именно 94 цента. За 12 штук яиц отдать нужно 2,87 евро.

отдать нужно 2,87 евро. Кило куриного филе – 5,45 евро, а кило говядины – 10,68 евро.

– 5,45 евро, а – 10,68 евро. Картофель стоит даже меньше, чем литр молока – всего 79 центов, а помидоры – 2,81 евро за килограмм.

стоит даже меньше, чем литр молока – всего 79 центов, а – 2,81 евро за килограмм. Среди традиционных фруктов, апельсины стоят дороже всего – 1,73 евро, далее по списку идут бананы – 1,52 евро, а яблоки, соответственно, стоят дешевле всего – 88 центов.

Чехия

Белый хлеб 500 граммов стоит для тех, кто живет в Чехии, где-то 1,44 евро.

стоит для тех, кто живет в Чехии, где-то 1,44 евро. Литр обычного молока стоит меньше чем 1 евро, а именно 97 центов.

стоит меньше чем 1 евро, а именно 97 центов. Яйца обойдутся в 2,41 евро за 12 штук.

обойдутся в 2,41 евро за 12 штук. Куриное филе – 8,41 евро за килограмм, говядина дороже – 11,71 евро за кило.

– 8,41 евро за килограмм, дороже – 11,71 евро за кило. Килограмм картофеля стоит 1,18 евро, а килограмм помидор – 2,92 евро.

стоит 1,18 евро, а – 2,92 евро. За килограмм яблок придется заплатить 1,56 евро, за апельсины – 1,94 евро и за бананы – 1,52 евро.

Португалия

Полкило свежего белого хлеба в Португалии обойдется в 1,28 евро,

в Португалии обойдется в 1,28 евро, Литр молока будет стоить для населения 0,93 евро.

будет стоить для населения 0,93 евро. 12 штук яиц купить придется за 2,74 евро.

купить придется за 2,74 евро. Мясо будет стоить из всех продуктов едва ли не дороже всего: килограмм куриного филе стоит 6,86 евро, а килограмм говядины – аж 11,88 евро,

стоит 6,86 евро, а – аж 11,88 евро, Цены на овощи: за картофель надо отдать 1,47 евро за килограмм, а килограмм помидор обойдется в 2,21 евро,

надо отдать 1,47 евро за килограмм, а килограмм обойдется в 2,21 евро, Яблоки – 1,97 евро за килограмм, кило бананов – 1,26 евро, апельсины – 1,60 евро за килограмм.

Эстония

Буханка белого хлеба 500 граммов обойдется в 1,11 евро.

обойдется в 1,11 евро. А вот литр молока в 1,07 евро.

в 1,07 евро. Яйца стоят 2,28 евро за 12 штук.

стоят 2,28 евро за 12 штук. В то же время за килограмм куриного филе надо будет отдать 7,26 евро, а за килограмм говядины – 14 евро.

надо будет отдать 7,26 евро, а – 14 евро. Килограмм картофеля обойдется в 0,84 евро, а килограмм помидор – 2,55 евро.

обойдется в 0,84 евро, а – 2,55 евро. Цена яблок составляет 1,60 евро за кило, апельсины – где-то 2 евро за кило, а самым дешевым является кило банан – всего 1,30 евро.

Общая стоимость в чеке за продукты получается, в зависимости от выбранного вида мяса. Этопо среднему банковскому курсу в Украине, по состоянию на 21 мая.Общая сумма, в зависимости от вида мяса, составляет– это где-тоВ целом стоимость корзины из таких продуктов составитПо среднему банковскому курсу – этоЦена за все эти продукты выйдет, в гривнах – это где-тоОбщая сумма составляет. В гривневом эквиваленте:Продуктовая корзина по такому списку обойдется вТо есть в гривневом эквивалентеЗа такой набор продуктов нужно отдать в общем, или жеПродуктовая корзина из таких продуктов обойдется– этоВ Польше продукты одни из самых дешевых по Европе. Общая стоимость продуктов составляет. В гривневом эквиваленте этоПродуктовая корзина в Чехии будет стартовать. ЭтоОбщая сумма на продукты –. В гривневом эквивалентеПродукты в Эстонии обойдутся в сумму. Это