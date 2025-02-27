Какие документы нужно иметь, чтобы оформить черное удостоверение

Черное удостоверение – это специальный документ, выдаваемый семьям погибших военнослужащих. Он предоставляется при определенных условиях.

Что нужно для оформления черного удостоверения

Чтобы оформить черное удостоверение, нужно предоставить документ, подтверждающий гибель или смерть военнослужащего, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Также оформить черное удостоверение можно благодаря документу, удостоверяющему исчезновение без вести военнослужащего.

Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),

– сообщается в "Юридической сотне".

Чтобы оформить черное удостоверение, необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В этом же учреждении производится выдача документа.

Какие льготы предоставляет черное удостоверение

Благодаря черному удостоверению, можно получить определенные скидки и льготы: