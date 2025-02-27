Какие документы нужно иметь, чтобы оформить черное удостоверение
Черное удостоверение – это специальный документ, выдаваемый семьям погибших военнослужащих. Он предоставляется при определенных условиях.
Что нужно для оформления черного удостоверения
Чтобы оформить черное удостоверение, нужно предоставить документ, подтверждающий гибель или смерть военнослужащего, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".
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Также оформить черное удостоверение можно благодаря документу, удостоверяющему исчезновение без вести военнослужащего.
Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),
– сообщается в "Юридической сотне".
Чтобы оформить черное удостоверение, необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В этом же учреждении производится выдача документа.
Какие льготы предоставляет черное удостоверение
Благодаря черному удостоверению, можно получить определенные скидки и льготы:
- 50% скидка на оплату жилья (квартплата);
- 50% скидка на оплату коммуналки;
- санаторно-курортное лечение;
- 50% скидка на междугородные перевозки;
- внеочередное получение жилья, в случае, если семья нуждается в улучшении жилищных условий;
- получение земельного участка, которая может быть использована для постройки жилья;
- внеочередное зачисление детей в детские сады, процедура осуществляется по месту жительства;
- бесплатный проезд в городском транспорте (исключением является такси), льгота действует в пределах административного района по месту жительства.