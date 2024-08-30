Где пенсионеры получают самые высокие пенсии в Украине
30 августа 2024, 12:30Читати новину українською
Источник:ПФУ
Большинство пенсионеров в Украине получает пенсию по возрасту. Однако, сумма пенсии варьируется в зависимости от региона: некоторые украинцы получают значительно более высокие выплаты, чем другие.
Где самые высокие пенсии в Украине
Самые большие пенсии в Украине получают жители Киева, где средний размер пенсии достигает 7 940 гривен. Высокие пенсии также зафиксированы в следующих регионах: Ровенской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.
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Интересно! По состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине составляла 5 816,62 гривны. А пенсионеры, которые продолжали работать, получали в среднем 6 216,20 гривны.
Таким образом, выплаты распределились следующим образом:
- Ровенская область: 7 255 гривен;
- Донецкая область: 7 138 гривен;
- Луганская область: 6 679 гривен;
- Днепропетровская область: 6 402 гривен.