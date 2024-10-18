Где живут самые богатые пенсионеры в Украине

18 октября 2024, 11:20
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

ПФУ

По состоянию на 1 октября 2024 года, средняя пенсия в Украине составила 5 851,86 гривны. Она выросла на ориентировочно 13% с начала года.

Где самые высокие пенсии в Украине

Как сообщает ПФУ, самые высокие пенсии в Украине, по состоянию на 1 октября, у киевлян. Сейчас средняя пенсионная выплата которую получают в столице составляет 7 971 гривну.

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Также высокие пенсии получают жители таких областей:

  • в Ровенской области средняя пенсионная выплата составляет 7 277 гривны;
  • Донецкой области – 7 159 гривны;
  • Луганской области – 6 716 гривен;
  • Днепропетровской области – 6 435 гривен;
  • Киевской области – 6 084 гривен.

Самые низкие пенсии получают жители Тернопольской области, в среднем – 4 461 гривны. Также небольшие выплаты имеют в:

  • Черновицкой области – средняя выплата составляет 4 664 гривны;
  • Закарпатской области – 4 698 гривен;
  • Херсонской области – 4 955 гривны.

Обратите внимание! Сейчас в Украине проживает 10,3 миллиона пенсионеров.