Тяжелая зима: где возможны отключения света на 12 часов и проблемы с отоплением

Нынешний отопительный сезон готовит украинцам немало неприятных сюрпризов, ведь враг не прекращает попыток уничтожить критически важную инфраструктуру. Некоторые регионы, расположенные вдали от линии фронта, рискуют оказаться в тяжелом положении.

Почему западные регионы оказались в зоне риска

Этой зимой последствия российских ударов по энергетике будут кардинально зависеть от того, насколько добросовестно местные власти подготовились к зиме, что отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время пресс-конференции.

В частности, города на западе Украины могут оказаться значительно более уязвимыми, чем прифронтовые регионы. Александр Харченко пояснил: там, где есть две–три котельные, их уничтожение станет серьезным испытанием для регионов.

Ведь отапливать многоквартирные дома нецентрализованным способом будет практически невозможно,

– сказал Харченко.

Как пояснил эксперт, прифронтовые Сумы и Николаев интенсивно готовились к худшим сценариям. В то время как в городах на западе страны могут возникнуть проблемы. Дело в том, что далеко не все регионы одинаково подготовились к возможным ударам по критической инфраструктуре.

Будут ли отключения света на 12 часов

Важно также не забывать о похолодании. Если столбики термометров опустятся до -10 градусов, то энергодефицитные регионы столкнутся с жесткими графиками отключения света.

Харченко прогнозирует, что плановые отключения могут достигать 10–12 часов в сутки в Киеве, Одессе, а также в части Сумской и Черниговской областей.

Обратите внимание! При более мягкой погоде ограничения будут не такими длительными, однако враг применяет новую коварную тактику. После массированных ракетных ударов россияне еще в течение восьми–десяти часов запускают дроны над поврежденными объектами, что физически не позволяет ремонтным бригадам безопасно приступить к восстановлению сетей.

Напомним, что действующий премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что только с середины лета враг совершил более двух тысяч атак на инфраструктуру, пытаясь измотать украинцев перед наступлением холодов.

В частности, недавно враг нанес один из самых мощных ударов по украинской энергетике. Было атаковано более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи.