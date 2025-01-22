Netflix планирует повысить тарифы, несмотря на увеличение прибыли в 2024 году

В IV квартале 2024 года Netflix удалось привлечь 18,9 миллиона новых подписчиков. Это на 44% больше чем в аналогичный период 2023 года.

Как выросла прибыль Netflix

За IV квартал 2024 года Netflix удалось получить доход – 10,25 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Обратите внимание! Ранее Netflix ожидал доход за IV квартал 2024 года в размере – 10,1 миллиарда долларов.

Как отметили представители компании, таких результатов удалось достичь благодаря:

второму сезону сериала "Игры в кальмара";

триллеру "Carry-On".

Стоит заметить, что сейчас Netflix развивает направление живых трансляций. В частности, в ноябре эта платформа транслировала бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном. Тогда трансляцию смотрело примерно 60 миллионов пользователей.

Также много просмотров – более 24 миллионов "онлайна" было у матчей NFL, которые транслировались на Рождество.

Заметьте! Netflix прогнозирует повышение годовых доходов до 43,5 – 44,5 миллиарда долларов.

Где вырастут тарифы Netflix

Netflix уже поднял тарифы для Италии и Испании. Также компания анонсировала, что стоимость подписки возрастет в:

Португалии;

Канаде;

США;

Аргентине.

Напомним! Последний раз стоимость подписки в США росла в 2023 году.