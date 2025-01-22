Netflix планирует повысить тарифы, несмотря на увеличение прибыли в 2024 году
В IV квартале 2024 года Netflix удалось привлечь 18,9 миллиона новых подписчиков. Это на 44% больше чем в аналогичный период 2023 года.
Как выросла прибыль Netflix
За IV квартал 2024 года Netflix удалось получить доход – 10,25 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Обратите внимание! Ранее Netflix ожидал доход за IV квартал 2024 года в размере – 10,1 миллиарда долларов.
Как отметили представители компании, таких результатов удалось достичь благодаря:
- второму сезону сериала "Игры в кальмара";
- триллеру "Carry-On".
Стоит заметить, что сейчас Netflix развивает направление живых трансляций. В частности, в ноябре эта платформа транслировала бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном. Тогда трансляцию смотрело примерно 60 миллионов пользователей.
Также много просмотров – более 24 миллионов "онлайна" было у матчей NFL, которые транслировались на Рождество.
Заметьте! Netflix прогнозирует повышение годовых доходов до 43,5 – 44,5 миллиарда долларов.
Где вырастут тарифы Netflix
Netflix уже поднял тарифы для Италии и Испании. Также компания анонсировала, что стоимость подписки возрастет в:
- Португалии;
- Канаде;
- США;
- Аргентине.
Напомним! Последний раз стоимость подписки в США росла в 2023 году.