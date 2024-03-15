Как "докупить" страховой стаж, чтобы иметь более высокую пенсию

Если пенсионер хочет иметь более высокую пенсию, но ему не хватает страхового стажа, можно дополучить его путем добровольных социальных взносов. Теперь для этого существует простой инструмент на веб-портале Пенсионного фонда.

Докупить стаж

На портале Пенсионного фонда теперь доступен простой инструмент, который позволяет оформить страховые взносы всего за несколько шагов. Об этом ранее рассказывала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская.

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Необходимое количество стажа можно докупить за раз, уплатив всю сумму единого взноса за определенный период, или же заключить договор не менее чем на год и платить взносы постепенно.

Что такое страховой стаж



Страховой стаж - это период работы, во время которого работник или его работодатель платили страховые взносы. Минимальный размер такого взноса составляет 22% от минимальной заработной платы.

Как это сделать

Процесс регистрации заключается в заключении договора с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи через сервисы Дія.Підпис или систему GOV.ID. Каждый пользователь может определить сумму и периодичность взносов в Пенсионный фонд.

! Если вы заплатили 2000 гривен за определенный месяц по договору, то заработная плата, что будет учтена при исчислении вашей пенсии, увеличится более чем на 9000 гривен.

То есть каждые 100 гривен взноса увеличивают заработную плату, которую принимают во внимание при назначении пенсии, почти на 455 гривен.

Кто может воспользоваться такой возможностью

Кто может воспользоваться этим механизмом: