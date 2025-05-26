Шредер не досчитался почти полмиллиона из-за решения немецкого банка

Бывший канцлер Германии больше не получает щедрые переводы из России. Немецкий банк отказывается зачислять средства, которые поступают на его счет.

Когда немецкий банк прекратил принимать зарплату Шредера

Немецкий банк Sparkasse прекратил зачислять средства из России, которые Герхард Шредер получал как председатель наблюдательного совета компании Nord Stream 2. Экс-канцлер не досчитался почти полмиллиона евро, передает Канал 24 со ссылкой на Bild.

Смотрите также Важный шаг Мерца: чем удивил канцлер Германии

Как выяснило издание, компания перечисляла Шредеру примерно 200 тысяч евро каждые полгода. Обычно деньги поступали через отделение "Газпромбанка" в Люксембурге.

Однако с середины 2024 года экс-канцлер не получил ни одного перевода - Sparkasse отклоняла переводы от банка.

На запрос Bild, в немецком банке комментировать ситуацию отказались.

Мы в принципе не комментируем публично отношения с клиентами. Поэтому просим понять, что не можем ответить на ваши вопросы,

– заявили в Sparkasse.

Впрочем изданию стало известно, что Шредер якобы еще полгода назад получил от Sparkasse предупреждение. В письме говорилось о том, что переводы от Nord Stream 2 угрожают банку американскими санкциями.

Стоит знать! Сейчас Герхард Шредер не включен ни в один санкционный список, несмотря на работу в компании Nord Stream 2, против которой ограничения действуют еще с 2022 года.

Какой политический подтекст может быть в решении банка

Впрочем BILD узнало, что в решении банка не засчитывать зарплату бывшему канцлеру может быть политический подтекст. Дело в том, что в июне прошлого года председателем наблюдательного совета Sparkasse в Ганновере стал активный критик Шредера – бургомистр Белит Онай из партии "Зеленых".

Ранее Онай часто выступал против Шредера из-за его связей с Россией. А в 2022 году даже предложил лишить его звания почетного гражданина Ганновера.

Учитывая то, что Герхард Шредер не готов понести личные последствия из-за войны в Украине, лишение его почетного гражданства – логичный шаг,

– заявил тогда Онай.

Однако Шредер сам отказался от почетного звания, опередив бургомистра.

Следует знать! Герхард Шредер возглавлял немецкое правительство с 1998 до 2005 года. После того он много работал в энергетических компаниях России. Экс-канцлера до сих пор считают другом российского диктатора Владимира Путина, они уже по меньшей мере дважды встречались в Москве с начала полномасштабного вторжения России в Украину.