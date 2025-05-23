Публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что в окружении лидера США есть достаточно много людей, которые понимают, что Владимир Путин играет с Трампом. Действия кремлевского диктатора указывают на то, что он пока не собирается заключать соглашение о завершении войны и вести реалистичные переговоры.

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Путин пытается использовать Трампа

Юрий Богданов отметил, что лидер России использует Трампа, как человека, который дает ему возможность вести войну против Украины и всего западного мира. Это осознают республиканцы, однако сам лидер США пока предан попыткам наладить диалог с Путиным.

Обратите внимание! Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили законопроект, который предусматривает новые санкции против России, а также экономические ограничения для стран, покупающих ее энергоресурсы. В случае продолжения агрессии или срыва мирных переговоров, США могут ввести 500% пошлины на импорт из государств, сотрудничающих с Россией.

То, что в администрации американского президента есть люди, которые осознают намерения Кремля, однозначно, хорошо.

Это позитивный сигнал, ведь к позиции Украины, Европейского Союза, Великобритании и Японии присоединяются голоса адекватных республиканцев и демократов. Они настаивают на усилении санкций против российского диктатора. Дональд Трамп к этому решению еще не созрел, а произойдет это тогда, когда он окончательно разочаровывается в попытках диалога с Путиным,

– сказал эксперт по стратегическим коммуникациям.

По его мнению, президенту США лопнет терпение налаживать диалог с кремлевским диктатором как минимум через месяц. Однако Путин будет пытаться продемонстрировать ему силу на фронте и свои якобы бесконечные ресурсы для ведения войны, чтобы выиграть себе больше времени. Пока американский лидер будет верить в эту картинку, то затягивание введения санкций будет продолжаться.