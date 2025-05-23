Публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що в оточенні лідера США є достатньо багато людей, які розуміють, що Владімір Путін грається із Трампом. Дії кремлівського диктатора вказують на те, що він поки не збирається укладати угоду про завершення війни та вести реалістичні перемовини.

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Путін намагається використати Трампа

Юрій Богданов зауважив, що лідер Росії використовує Трампа, як людину, яка дає йому можливість вести війну проти України та всього західного світу. Це усвідомлюють республіканці, проте сам лідер США поки відданий спробам налагодити діалог із Путіним.

Зверніть увагу! Американські сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем представили законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії, а також економічні обмеження для країн, що купують її енергоресурси. У разі продовження агресії або зриву мирних переговорів, США можуть ввести 500% мита на імпорт з держав, які співпрацюють з Росією.

Те, що в адміністрації американського президента є люди, які усвідомлюють наміри Кремля, однозначно, добре.

Це позитивний сигнал, адже до позиції України, Європейського Союзу, Великої Британії та Японії доєднуються голоси адекватних республіканців та демократів. Вони наполягають на посиленні санкцій проти російського диктатора. Дональд Трамп до цього рішення ще не дозрів, а станеться це тоді, коли він остаточно розчаровується у спробах діалогу з Путіним,

– сказав експерт зі стратегічних комунікацій.

На його думку, президенту США увірветься терпець налагоджувати діалог із кремлівським диктатором як мінімум через місяць. Проте Путін намагатиметься продемонструвати йому силу на фронті та свої начебто нескінченні ресурси для ведення війни, щоб виграти собі більше часу. Поки американський лідер віритиме у цю картинку, то затягування введення санкцій триватиме.