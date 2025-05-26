Коли німецький банк припинив приймати зарплату Шредера

Німецький банк Sparkasse припинив зараховувати кошти з Росії, які Герхард Шредер отримував як голова наглядової ради компанії Nord Stream 2. Ексканцлер не дорахувався майже пів мільйона євро, передає Канал 24 з посиланням на Bild.

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Як з’ясувало видання, компанія перераховувала Шредеру приблизно 200 тисяч євро кожні пів року. Зазвичай гроші надходили через відділення "Газпромбанку" в Люксембурзі.

Проте з середини 2024 року ексканцлер не отримав жодного переказу - Sparkasse відхиляла перекази від банку.

На запит Bild, у німецькому банку коментувати ситуацію відмовилися.

Ми в принципі не коментуємо публічно відносини з клієнтами. Тому просимо зрозуміти, що не можемо відповісти на ваші запитання,

– заявили у Sparkasse.

Втім виданню стало відомо, що Шредер нібито ще пів року тому отримав від Sparkasse попередження. У листі йшлося про те, що перекази від Nord Stream 2 загрожують банку американськими санкціями.

Варто знати! Наразі Герхард Шредер не включений до жодного санкційного списку, попри роботу у компанії Nord Stream 2, проти якої обмеження діють ще з 2022 року.

Який політичний підтекст може бути у рішенні банку

Втім BILD дізналося, що у рішенні банку не зараховувати зарплату колишньому канцлеру може бути політичний підтекст. Річ у тому, що у червні минулого року головою наглядової ради Sparkasse у Ганновері став активний критик Шредера – бургомістр Беліт Онай із партії "Зелених".

Раніше Онай часто виступав проти Шредера через його зв'язки із Росією. А у 2022 році навіть запропонував позбавити його звання почесного громадянина Ганновера.

З огляду на те, що Герхард Шредер не готовий понести особисті наслідки через війну в Україні, позбавлення його почесного громадянства – логічний крок,

– заявив тоді Онай.

Однак Шредер сам відмовився від почесного звання, випередивши бургомістра.

Слід знати! Герхард Шредер очолював німецький уряд з 1998 до 2005 року. Після того він багато працював у енергетичних компаніях Росії. Ексканцлера досі вважають другом російського диктатора Володимира Путіна, вони вже щонайменше двічі зустрічалися у Москві від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.