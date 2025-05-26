Когда немецкий банк прекратил принимать зарплату Шредера

Немецкий банк Sparkasse прекратил зачислять средства из России, которые Герхард Шредер получал как председатель наблюдательного совета компании Nord Stream 2. Экс-канцлер не досчитался почти полмиллиона евро, передает Канал 24 со ссылкой на Bild.

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Как выяснило издание, компания перечисляла Шредеру примерно 200 тысяч евро каждые полгода. Обычно деньги поступали через отделение "Газпромбанка" в Люксембурге.

Однако с середины 2024 года экс-канцлер не получил ни одного перевода - Sparkasse отклоняла переводы от банка.

На запрос Bild, в немецком банке комментировать ситуацию отказались.

Мы в принципе не комментируем публично отношения с клиентами. Поэтому просим понять, что не можем ответить на ваши вопросы,

– заявили в Sparkasse.

Впрочем изданию стало известно, что Шредер якобы еще полгода назад получил от Sparkasse предупреждение. В письме говорилось о том, что переводы от Nord Stream 2 угрожают банку американскими санкциями.

Стоит знать! Сейчас Герхард Шредер не включен ни в один санкционный список, несмотря на работу в компании Nord Stream 2, против которой ограничения действуют еще с 2022 года.

Какой политический подтекст может быть в решении банка

Впрочем BILD узнало, что в решении банка не засчитывать зарплату бывшему канцлеру может быть политический подтекст. Дело в том, что в июне прошлого года председателем наблюдательного совета Sparkasse в Ганновере стал активный критик Шредера – бургомистр Белит Онай из партии "Зеленых".

Ранее Онай часто выступал против Шредера из-за его связей с Россией. А в 2022 году даже предложил лишить его звания почетного гражданина Ганновера.

Учитывая то, что Герхард Шредер не готов понести личные последствия из-за войны в Украине, лишение его почетного гражданства – логичный шаг,

– заявил тогда Онай.

Однако Шредер сам отказался от почетного звания, опередив бургомистра.

Следует знать! Герхард Шредер возглавлял немецкое правительство с 1998 до 2005 года. После того он много работал в энергетических компаниях России. Экс-канцлера до сих пор считают другом российского диктатора Владимира Путина, они уже по меньшей мере дважды встречались в Москве с начала полномасштабного вторжения России в Украину.