Какую зарплату получал глава Минэнерго Галущенко в 2024 году

Чиновники, так же как и обычные украинцы, получают зарплаты, выполняя свою работу. Узнать их можно, отправив запросы в соответствующие Министерства.

Какая зарплата была у Галущенко в 2024 году

Так удалось определить зарплату главы Минэнерго Германа Галущенко в 2024 году, о чем сообщает 24 канал.

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В частности Галущенко входит в лидеры списка самых оплачиваемых министров Украины. В прошлом году он получил 1 594 463 гривны.

Высшую заработную плату имел Рустем Умеров – министр обороны – 1 623 299 гривен. Чуть ниже Германа Галущенко, находится Игорь Клименко – министр внутренних дел – с зарплатой 1 560 938 гривен.

Обратите внимание! Начисленные зарплаты были взяты без вычета налогов, потому что в разных министерствах были предоставлены различные расшифровки зарплаты: где-то цифры без указанных налогов, где-то цифры без выделения оклада и премий.