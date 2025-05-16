Фридрих Мерц против перезапуска "Северного потока-2"
- Новый канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против перезапуска газопровода "Северный поток-2".
- Проект "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов завершен, но его не запустили из-за остановки Германией перед войной России в Украине.
Еще ранее швейцарский суд постановил, что российский газопровод "Северный поток-2" не будет признан банкротом. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц ответил, может ли правительство под его руководством дать разрешение на эксплуатацию газопровода.
Что думает новый канцлер Германии о "Северном потоке-2"
Фридрих Мерц отреагировал на возможные планы США и России по перезапуску проекта газопровода "Северный поток-2", высказавшись против этого проекта, передает 24 Канал со ссылкой на Zeit.online.
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Сейчас "Северный поток-2" не имеет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится,
– сказал Мерц.
Интересно, что на прошлой неделе швейцарская компания-оператор "Северного потока-2", принадлежащая российскому Газпрому, избежала ликвидации газопровода. Все потому, что суд утвердил мировое соглашение с кредиторами.
Что известно о газопроводе "Северный поток"
Он является крупнейшим потенциальным маршрутом поставок российского газа в Европу. Проект "Северный поток-2", стоимостью 11 миллиардов долларов, завершен в 2021 году, но он так и не был запущен, потому что Германия остановила этот план накануне войны России в Украине. Кроме того, ранее газ в Европу транспортировал трубопровод "Северный поток-1" с 2011 по 2022 год.