Германия заблокировала российские активы на 4 миллиарда евро

В ответ на военные действия России в Украине Германия заморозила российские активы на сумму более 4 миллиардов евро. Эти активы включают в себя замороженные средства, экономические ресурсы определенных лиц, а также заблокированные финансы российского центробанка.

Решения Германии

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер упомянул о решение стран G7 заставить Россию "заплатить за восстановление Украины в долгосрочной перспективе", для чего было решено заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников.

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Вагнер также отметил о создании реестра ущерба, нанесенного войной.

По словам представителя Министерства экономики ФРГ Роберта Северина, санкции против России считаются эффективными, хотя они многообразны и часто действуют косвенно.

! Северин подчеркнул, что недавно был одобрен 12-й пакет санкций и подтвердил, что будут новые санкционные пакеты, а система будет совершенствоваться, устраняя недостатки и закрывая пути обхода санкций. Северин подчеркнул, что санкции составляют сложную систему, работающую в комплексе.

Кроме того, федеральная прокуратура Германии подала иск по конфискации более 720 миллионов евро российских средств на основании нарушения закона о внешней торговле.

Чего ждать от других стран

Напомним, недавно заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква выразил надежду, что страны G7 совместно решат вопрос конфискации замороженных активов России.

Он отметил важность координированного подхода со стороны этих стран и упомянул, что некоторые европейские государства, в том числе Бельгия, уже работают над инициацией конфискации этих активов.