Когда во Львове возобновят поставки горячей воды

С 28 апреля во Львове начались ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. В то же время нужно заметить, что речь идет о проверке магистралей от ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная". Отдельно происходили испытания для трубопроводов меньшего диаметра.

Сколько не будет горячей воды во Львове

После проведения испытаний происходила замена аварийных участков сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛГС.

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Александр Одинец Директор "Львовтеплоэнерго" Благодаря гидравлике и ликвидации всех выявленных повреждений на трубопроводах, последние отопительные сезоны мы проходим без крупных аварийных ситуаций. Также это позволяет останавливать подачу тепла во время отопительного сезона, когда на улице тепло и потом в течение дня все снова запустить, когда похолодает.

Как отмечает Одинец, испытания ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная" продолжались с 28 апреля по 5 мая. А вот ликвидация повреждений, которые были обнаружены происходила до 2 июня.

Речь идет об испытаниях, которые коснулись:

Сиховского района;

Франковского;

Шевченковского;

частично Лычаковского.

В этом году планируем заменить больше километров трубопроводов, чем в прошлом году. А во время работ для замены сети, понятно, что необходимо останавливать подачу горячей воды,

– говорит Одинец.

Обратите внимание! Горячую воду потребителям ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная" планируют дать с 3 июня.

Когда будет проверка теплосети от небольших котельных

Проверка тепловых сетей от небольших котельных происходит по индивидуальному графику. Жителей предупреждают об осуществлении испытаний отдельно. Такой тип проверки касается районов: