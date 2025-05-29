Член Совета управляющих Европейского центрального банка Петер Казимир был признан виновным во взяточничестве. Его оштрафовали на 200 000 евро (225 380 долларов).

Главу Нацбанка Словакии обвиняют во взяточничестве

Казимир стал первым губернатором центрального банка Словакии, осужденным за такое преступление, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Суд постановил, что если Петер Казимир не оплатит штраф, то должен будет отбыть один год заключения.

56-летний чиновник отрицал, что давал взятку в размере 48 000 евро высокопоставленному налоговому чиновнику в обмен на ускоренный возврат НДС некоторым компаниям во время своей каденции на посту министра финансов,

– говорится в материале.

Несмотря на приговор и завершение его полномочий 1 июня, пока Казимир, вероятно, останется на своей должности. То есть он и в дальнейшем будет участвовать в принятии решений ЕЦБ.

Следующее заседание по рассмотрению ставки процентов запланировано на 4–5 июня во Франкфурте. Рынки ожидают восьмое снижение депозитной ставки - до 2%.

Обратите внимание! Центральный банк Словакии заявил, что принимает во внимание решение суда.

Могут ли нарушителя отстранить от его должности

Казимира могут отстранить от должности при следующих условиях:

если суд высшей инстанции подтвердит его вину;

если правительство премьера Роберта Фицо договорится о замене (пока этого сделать не удалось).

К тому времени он будет оставаться временно исполняющим обязанности,

– отметили в Bloomberg.

Как сообщил адвокат главы Нацбанка Словакии, губернатор находился в служебной поездке в Гонконг. Это и стало причиной, почему он не явился в суд.

Мы не согласны с решением суда. Мы считаем его незаконным и полностью противоречащим тому, что было представлено во время главного судебного заседания,

– сказал журналистам в Братиславе адвокат Ондрей Муларчик.

Адвокат главы Нацбанка Словакии просил суд прекратить производство после того, как правительство в прошлом году утвердило поправки в Уголовный кодекс, которые сокращают сроки давности. Как говорил Фицо, изменения имели целью ограничить "злоупотребление правоохранительными органами в политических целях".

Обратите внимание! Объявляя приговор, судья Милан Цисарик заявил, что производство "не может быть прекращено", поскольку "средствам, являющимся частью доходов ЕС, предоставляется привилегированная защита, и суд обязан это учитывать".