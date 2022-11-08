Ценовая стабильность может пошатнуться, – МВФ о глобальной инфляции
Источник:Bloomberg
Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что глобальная инфляция может достичь своего пика. Что будет с ценовой стабильностью в мире, читайте в тексте.
Инфляция достигает своего пика
Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она добавила, что вполне возможно, что глобальная инфляция приблизилась к своему пику.
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Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика. Теперь мы видим, что центральные банки едины в борьбе с инфляцией, это главный приоритет и это правильно. Если мы не преуспеем, все сорвется с якоря, и тогда фундамент роста, которым является ценовая стабильность, будет взорван,
– заявила глава МВФ.
Какова инфляция в США
Обнародованные данные сообщают, что инфляция в США составила около 8%. Георгиева отметила, что важно пытаться как минимум снизить динамику роста потребительских цен до приемлемых темпов.
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Инфляцию сложнее снизить до желаемого уровня около 2%. Если мы увидим диверсификацию цепочек поставки, это неизбежно скажется на ценах,
– подчеркнула Кристалина Георгиева.
Что будет с инфляцией в Украине
- По состоянию на сентябрь инфляция в Украине ускорилась до 24,4%, а цены на продукты вырастут почти на 30%. Однако, по прогнозам замглавы НБУ Сергей Николайчук, все же в Украине ожидается замедление инфляции.
- Правительство скорректировало прогноз инфляции на 2023 год, уменьшив ее с 30% до 28%.
- А к концу следующего года инфляция сократится до 20%. Этому будут способствовать улучшение инфляционных ожиданий, налаживание логистики, постепенное увеличение урожаев, снижение мировой инфляции, жесткая монетарная политика НБУ.