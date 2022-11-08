Ценовая стабильность может пошатнуться, – МВФ о глобальной инфляции

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что глобальная инфляция может достичь своего пика. Что будет с ценовой стабильностью в мире, читайте в тексте.

Инфляция достигает своего пика

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она добавила, что вполне возможно, что глобальная инфляция приблизилась к своему пику.

Читайте также Рост цен продолжится: какой уровень инфляции заложили в бюджете-2023

Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика. Теперь мы видим, что центральные банки едины в борьбе с инфляцией, это главный приоритет и это правильно. Если мы не преуспеем, все сорвется с якоря, и тогда фундамент роста, которым является ценовая стабильность, будет взорван,

– заявила глава МВФ.

Какова инфляция в США

Обнародованные данные сообщают, что инфляция в США составила около 8%. Георгиева отметила, что важно пытаться как минимум снизить динамику роста потребительских цен до приемлемых темпов.

Актуально Украине пообещали уже почти 100 миллиардов: кто больше всего приложился, а кто не делает ничего

Инфляцию сложнее снизить до желаемого уровня около 2%. Если мы увидим диверсификацию цепочек поставки, это неизбежно скажется на ценах,

– подчеркнула Кристалина Георгиева.

Что будет с инфляцией в Украине