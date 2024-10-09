Что повлияет на мировую экономику

Оператор страхового рынка Lloyd's of London разработал восемь возможных сценариев, где анализируются системные риски, сообщает Reinsurance News.

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По оценкам, потери мировой экономики из-за конфликтов могут составить от 7,8 триллиона долларов в случае незначительных проблем до 50 триллионов долларов в худшем сценарии.

Более 80% мировых импортно-экспортных операций, а это примерно 11 миллиардов тонн товаров, осуществляются через морские пути. Поэтому закрытие ключевых торговых маршрутов из-за геополитических конфликтов составляет одну из самых больших угроз для стабильности мировой экономики, отмечают в Lloyd's.

Обратите внимание! Влияние на бизнес будет зависеть от региона, его участия в конфликте, зависимости от международной торговли и рисков задержек или потерь товаров из-за нарушения цепей поставок.

В частности, Европа, которая значительно зависит от поставок полупроводников и других товаров для автомобильной и электронной промышленности, может потерять до $3,4 трлн.

Кстати! Отчет также предлагает примеры страховых продуктов, которые могут уменьшить экономические последствия, в частности страхование политических рисков, кредитное страхование, страхование прерывания бизнеса, а также морское и авиационное страхование.