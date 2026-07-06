После атаки на Вишневое пострадало здание налоговой инспекции: куда обращаться налогоплательщикам

В результате массированной российской атаки было повреждено здание, в котором работали подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области, а также пункт обслуживания Бучанской налоговой инспекции в Вишневом. В связи с этим прием граждан временно приостановлен, однако налоговые услуги остаются доступными в других центрах.

Повреждение налоговой инспекции в Вишневом: как будут работать службы

Во время очередной массированной атаки российские войска нанесли удар по городу Вишневое в Киевской области. В результате обстрела было повреждено здание, в котором размещались подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области и точка доступа Бучанской государственной налоговой инспекции, сообщает пресс-служба налоговой службы.

Смотрите также: Удары по НПЗ при поддержке разведки США усилили экономическое давление на Россию

Исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух сообщила, что из-за повреждения помещения прием посетителей в Вишневом временно не осуществляется. В то же время налогоплательщики могут получить все необходимые административные услуги в любом другом ближайшем Центре обслуживания налогоплательщиков.

По словам Карнаух, российский удар был нанесен по гражданской инфраструктуре и жилой застройке, где ночью находились мирные жители. Она также отметила, что повреждения получили дома сотрудников Главного управления ГНС в Киевской области, проживающих в Вишневом. При этом среди сотрудников налоговой пострадавших нет.

Налоговая служба продолжает работу, несмотря на последствия атаки

Глава ГНС выразила соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал в результате ночного обстрела столицы и Киевской области, пожелав скорейшего выздоровления раненым.

В настоящее время на местах ударов продолжается фиксация последствий российской атаки и оценка нанесенного ущерба. Несмотря на повреждения административного здания, Государственная налоговая служба обеспечивает непрерывность предоставления услуг через альтернативные пункты обслуживания, чтобы налогоплательщики могли и в дальнейшем получать необходимые услуги без существенных препятствий.

Напомним, в результате российских обстрелов утром 6 июля произошли новые отключения электроэнергии. Они произошли в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.