Резкое удорожание топлива: ждать ли украинских АЗС 60 гривен за бензин и дизель

После возвращения довоенного налогообложения в июле топливо в Украине начало дорожать. Впрочем, уровень роста цен на сегодняшний день является слишком существенным, что влияет на кошельки водителей. Такое положение вещей объясняют тем, что мировые цены на топливо тоже начали стремительно дорожать.

Может перевалить и более 60 гривен за топливо

В комментарии 24 Канала эксперт Сергей Куюн рассказал, что сейчас цены на топливо в Украине впечатляют. Все из-за того, что выросли мировые цены на топливо, от которых зависит и украинский рынок.

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Сейчас рынок довольно нестабильный – только за последние месяцы цена роста составила 13 – 14 гривен. Однако по прогнозам экспертов после возвращения довоенных НДС и акциза на топливо в июле рост должен был состояться на уровне 8 – 10 гривен за дизель и бензин.

На мировом рынке цена за баррель составляет 90 долларов. Ожидалось, что на этом уровне цена остановится, но на прошлой неделе отметка установила новый рекорд – 95Правда, сейчас цена несколько "остыла" – вчера цена составляла 93 доллара, добавил Куюн.

Сергей Куюн объясняет, что если мировая цена на топливо превысит 95 долларов за баррель, то украинцам следует ожидать цен на топливо на уровне 60 гривен.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Если же стоимость барреля будет выше, то будет трудно удержаться не повышать цену на топливо в Украине. К примеру, если цена в октябре составит 100 долларов за баррель, то цена в Украине на горючее составит уже более 60 гривен за литр.

Какие сейчас цены на топливо

Только за месяц топливо в общем подорожало от 2 до 3 гривен за литр бензина и дизтоплива. За данным "Минфину", в конце августа средняя цена дизтоплива составляла 52,49 гривны, а сейчас эта отметка выросла до 54,75 гривны.

По состоянию на 25 сентября средние цены на горючее составляют: