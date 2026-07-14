"Успешная политика" провалилась: тарифы Трампа пробили "дыру" в бюджете США

После того как Верховный суд признал тарифы президента Дональда Трампа незаконными, США пришлось возвращать компаниям уже уплаченные пошлины. Это нанесло удар по федеральному бюджету страны.

Каков дефицит бюджета США

В июне дефицит госбюджета достиг 120 миллиардов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов США, пишет Reuters.

По данным Минфина, поступления от пошлин Трампа в июне составили 23,6 миллиарда долларов. В то же время пришлось вернуть 49,2 миллиарда долларов. В итоге бюджет оказался в минусе на 25,6 миллиарда долларов.

Возврат пошлин также привел к сокращению общих бюджетных поступлений в июне на 31 миллиард долларов, или на 6% по сравнению с июнем 2025 года.

И это при том, что июнь в США обычно является одним из важнейших месяцев для наполнения бюджета, поскольку американцы уплачивают квартальные налоги.

Как провалилась тарифная политика Трампа

Нынешнее сокращение бюджета особенно резко контрастирует с профицитом в размере 27 миллиардов долларов, зафиксированным в июне 2025 года.

Тогда эти цифры администрация Трампа использовала как доказательство его успешной политики. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страна "пожинает плоды" решений президента.

Но эти "плоды" быстро иссякли после того, как в феврале Верховный суд признал глобальные пошлины Трампа незаконными. Дело в том, что он ввел их на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на что не имел права.

В результате в мае правительство начало возвращать компаниям уплаченные таможенные сборы.

В том же месяце было выплачено 22 миллиарда долларов, что привело к незначительному чистому оттоку средств в размере 42 миллионов долларов.

Но уже в июне объемы возвратов более чем вдвое превысили майские, что привело к серьезному дефициту бюджета.

Таким образом, тарифная политика Трампа понесла серьезный удар. И хотя администрация президента пытается восстановить пошлины, их дальнейшая судьба остается неопределенной.

Временные глобальные 10-процентные тарифы, введенные президентом после решения суда, должны утратить силу 24 июля. В настоящее время США готовят новые тарифы, обвиняя некоторые страны в недостаточной борьбе с использованием принудительного труда, но этим лишь ставят под угрозу уже заключенные торговые соглашения.