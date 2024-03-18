20 миллиардов долларов госдолга: Украина может начать переговоры уже в апреле
Источник:Reuters
Украина хочет начать переговоры с инвесторами, которые владеют облигациями на сумму 20 миллиардов долларов. Специально для этого создадут комитет кредиторов.
В Украине создадут комитет кредиторов
Такое объединение кредиторов должно помочь Киеву провести переговоры с кредиторами по реструктуризации долга.
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Официально переговоры могут начаться совсем скоро – накануне собрания МВФ 17 апреля в Вашингтоне. Это будет первой попыткой формализовать "диалог" между государством и владельцами облигаций.Заметьте! С осени 2023 года переговорный процесс велся, как консультации и имел неофициальный характер.
Поэтому украинский офис по управлению долгом, хочет создать комитет по владельцам облигаций, куда войдет 8 – 12 крупных компаний по управлению активами.Напомним! С начала большой войны госдолг Украины существенно вырос – на 55% или 51,6 миллиарда долларов. Это обусловлено внешними кредитами, которые государство берет в ЕС, правительств стран и международных финансовых организациях.
Сейчас часть внешнего долга Украины удалось реструктуризировать:
- перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года;
- перед коммерческими кредиторами - до августа 2024 года.