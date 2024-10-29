Плюс 32,3 миллиарда гривен: госдолг Украины вырос в сентябре

По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг составил 6 404 миллиарда гривен или 155,6 миллиарда долларов. Соответственно в сентябре долг вырос на 0,5%, а в валютном эквиваленте - на 0,6%.

Государственный долг Украины

Председатель Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост госдолга был вызван заимствованиями на внутреннем рынке в размере 40,5 миллиарда гривен, а внешний долг хоть сократился на 8,9 миллиарда гривен.

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Даниил Гетманцев Председатель Налогового комитета Верховной Рады Украины Такая динамика обуславливается активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны.

Напомним! В сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года.

В прошлом месяце на аукционах по размещению ОВГЗ привлекли 2,4 миллиарда гривен в эквиваленте во всех валютах, что в 2,5 раза больше, чем в августе. Зато платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 миллиарда гривен.

Из чего состоит государственный долг