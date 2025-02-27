Госдолг Украины снова вырос: как он изменился с начала года

Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе этого года вырос. В общей сложности он увеличился на 87,03 миллиарда гривен.

Как изменился размер госдолга Украины

По итогам января, госдолг Украины достиг 7,07 триллиона гривен или 168,99 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Обратите внимание! В долларовом эквиваленте госдолг в январе вырос на 2,93 миллиарда долларов.

В целом госдолг распределялся следующим образом:

государственный и гарантированный государством внешний долг – 5,14 триллиона гривен – 122,9 миллиарда долларов – 72,74% от общей суммы;

внутренний долг – 1,93 триллиона гривен – 46,07 миллиарда долларов – 27,26%.

При этом, государственный долг Украины составлял – 6,78 триллиона гривен или 162,08 миллиарда долларов. Его доля – 95,91% от общей суммы.

А вот гарантированный государством долг Украины достиг 289,08 миллиарда гривен или 6,91 миллиарда долларов. Доля этого значения от общей суммы – 4,09%.