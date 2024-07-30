Новый максимум: госдолг Украины вырос
Источник:Даниил Гетманцев
За последний месяц государственный долг Украины увеличился почти на 1%, достигнув нового исторического максимума в 6 168 миллиардов гривен. Несмотря на это, правительство сохраняет оптимизм относительно своей способности управлять ситуацией, полагаясь на макрофинансовые поступления для поддержки экономики страны в условиях войны.
Госдолг Украины
Даниил Гетманцев рассказал, что по состоянию на конец июня государственный и гарантированный государством долг в валютном эквиваленте составил 152,2 миллиарда долларов, то есть на 1,2 миллиарда долларов (0,8%) больше, чем в июне.
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Основная часть прироста госдолга за отчетный месяц обусловлена привлечением очередного транша льготного финансирования от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.
Сейчас госдолг состоит из:
- 54,2% – внешние официальные займы (включая займы от ЕС – 25,94%);
- 26,6% – ОВГЗ;
- 13,9% – еврооблигации (включая гарантированные государством);
- 5,2% – другая задолженность.
Ожидается, что для решения этой проблемы правительство достигнет окончательной договоренности о реструктуризации еврооблигаций на общую сумму около 20 миллиардов долларов. Государственный долг значительно увеличился во время войны, что привело к уменьшению доли этих ценных бумаг в общей структуре государственного долга почти вдвое.
Впрочем, заключение долгового соглашения с внешними коммерческими кредиторами остается критически важным для сбалансирования нашего бюджета во время горячей фазы российской агрессии, возвращение на внешние рынки капитала после войны и достижения устойчивости государственного долга в долгосрочной перспективе,
– добавил Гетманцев.
Правительство планирует привлечь около 20 миллиардов долларов льготного долгового финансирования от ключевых доноров. Ожидается, что это финансирование будет доступно в течение следующих пяти месяцев и продлится до конца 2024 года.
Напомню, правительственный законопроект о внесении изменений в госбюджет-2024 предусматривает дополнительное привлечение ОВГЗ на сумму 160,2 миллиарда гривен до конца года. Прекрасно понимаем, что без изменения политики НБУ и стимулирования банков к покупке военных облигаций выйти на такие показатели проведения аукционов невозможно. Другой потенциальный источник – остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений (165 миллиарда гривен),
– подытожил он.