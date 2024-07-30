Новый максимум: госдолг Украины вырос

За последний месяц государственный долг Украины увеличился почти на 1%, достигнув нового исторического максимума в 6 168 миллиардов гривен. Несмотря на это, правительство сохраняет оптимизм относительно своей способности управлять ситуацией, полагаясь на макрофинансовые поступления для поддержки экономики страны в условиях войны.

Госдолг Украины

Даниил Гетманцев рассказал, что по состоянию на конец июня государственный и гарантированный государством долг в валютном эквиваленте составил 152,2 миллиарда долларов, то есть на 1,2 миллиарда долларов (0,8%) больше, чем в июне.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Основная часть прироста госдолга за отчетный месяц обусловлена привлечением очередного транша льготного финансирования от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.

Сейчас госдолг состоит из:

54,2% – внешние официальные займы (включая займы от ЕС – 25,94%);

26,6% – ОВГЗ;

13,9% – еврооблигации (включая гарантированные государством);

5,2% – другая задолженность.

Сейчас госдолг на 74,7% является валютными займами и на 25,3% гривневыми. Если в местном эквиваленте, то долг на 72,2% внешний на 27,8% внутренний.

Ожидается, что для решения этой проблемы правительство достигнет окончательной договоренности о реструктуризации еврооблигаций на общую сумму около 20 миллиардов долларов. Государственный долг значительно увеличился во время войны, что привело к уменьшению доли этих ценных бумаг в общей структуре государственного долга почти вдвое.

Впрочем, заключение долгового соглашения с внешними коммерческими кредиторами остается критически важным для сбалансирования нашего бюджета во время горячей фазы российской агрессии, возвращение на внешние рынки капитала после войны и достижения устойчивости государственного долга в долгосрочной перспективе,

– добавил Гетманцев.

Правительство планирует привлечь около 20 миллиардов долларов льготного долгового финансирования от ключевых доноров. Ожидается, что это финансирование будет доступно в течение следующих пяти месяцев и продлится до конца 2024 года.

Напомню, правительственный законопроект о внесении изменений в госбюджет-2024 предусматривает дополнительное привлечение ОВГЗ на сумму 160,2 миллиарда гривен до конца года. Прекрасно понимаем, что без изменения политики НБУ и стимулирования банков к покупке военных облигаций выйти на такие показатели проведения аукционов невозможно. Другой потенциальный источник – остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений (165 миллиарда гривен),

– подытожил он.

G7 постановили, что Украина получит 50 миллиардов долларов из замороженных российских суверенных активов. Кроме того, планируется увеличить объемы размещения облигаций внутреннего государственного займа на аукционах для покрытия дефицита военных расходов до конца 2024 года и в дальнейшем.