Как малообеспеченным семьям получить социальную помощь от государства

Малообеспеченные семьи в Украине могут получать ежемесячную государственную помощь. Выплаты назначаются на полгода с возможностью дальнейшего продления.

Кто может получить выплаты от государства

Малообеспеченные семьи, которые постоянно проживают в Украине и имеют среднемесячный доход, не дотягивающий до прожиточного минимума для семьи – могут получать государственную социальную помощь, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Такую помощь назначают сроком на шесть месяцев, начиная с месяца подачи заявления. А в условиях военного времени срок выплаты помощи автоматически продлевается до одного месяца после окончания или отмены военного положения.

Как подать заявку на помощь

Подать заявку на получение помощи можно лично, отправив документы по почте или по электронной почте в органы социальной защиты. Кроме того, документы принимают в ЦНАПах или в подразделениях соцзащиты при райгосадминистрациях и городских советах.

Необходимые документы для оформления выплат следующие:

заявление от уполномоченного члена семьи;

декларация о доходах и имущественном состоянии;

справка о доходах (если информация отсутствует в госреестрах);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Решение о предоставлении или отказе в помощи можно получить непосредственно в соответствующем органе.