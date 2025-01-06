"США никогда не объявят дефолт", Минфин США о критическом уровне госдолга

В Соединенных Штатах растет государственный долг, и ситуация приближается к критической черте. Однако в Минфине считают, что время и возможности избежать дефолта все еще есть.

Как США собираются спастись от дефолта

Министр США Скотт Бессент категорически отвергает возможность дефолта в стране. Хотя он и признает что экономическая ситуация напряженная, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Бессент заверил, что Соединенные Штаты никогда не допустят дефолта.

США никогда не объявят дефолт. Этого никогда не произойдет. Мы – на предупредительной полосе, но не ударимся о стену,

– подчеркнул министр финансов.

Глава Минфина не стал называть крайний срок, когда Сенат может повысить потолок государственного долга. По его словам, дату не объявляют, потому что используют ее для продвижения законопроекта.

Важно! Ранее Бессент предупреждал Конгресс, что лимит заимствований может исчерпаться в августе 2025 года окончательно.

Какие экономические перспективы США

Министр финансов также отвергает пессимистические прогнозы финансистов относительно кризиса государственных облигаций. В частности, он скептически отнесся к заявлениям главы крупнейшего банковского конгломерата США JP Morgan Джейми Даймона о возможных "трещин на рынке облигаций".

Я знаю Джейми давно, и на протяжении всей карьеры он делал подобные прогнозы. К счастью, ни один из них не оправдался,

– отметил Бессент.

Он также заявил, что в этом году дефицит бюджета будет меньше, чем в прошлом году, и через два года будет еще меньше. По словам Бессента, США постепенно будут снижать дефицит, однако это длительный процесс. Главная же цель – уменьшить дефицит в течение следующих четырех лет и "оставить страну в хорошем состоянии в 2028 году".

Стоит знать! В апреле-мае две палаты Конгресса одобрили две редакции законопроекта по бюджету США, в которых заложены разные суммы повышения государственного долга. Однако им нужно выработать общий проект и проголосовать за него в Сенате. Впрочем палаты имеют разногласия по налогам и социальным программам, что пока мешает им достичь консенсуса в вопросе бюджета.