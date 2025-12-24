Правительство одобрило стратегию управления госдолгом на 2026 – 2028 годы

Кабмин принял Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026 –2028 годы. Документ предусматривает системную оценку текущего состояния и динамики госдолга.

Что предусматривает Стратегия?

Также речь идет об определении целей и задач долговой политики на среднесрочную перспективу и оптимизации долговой структуры с учетом расходов и рисков. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в Министерстве финансов Украины, передает 24 Канал.

Вызванное войной увеличение расходов госбюджета на оборону привело к резкому росту бюджетного дефицита, поэтому объем госдолга существенно вырос.

В таких условиях основной целью управления им стала минимизация долгосрочных рисков от такого роста. Стратегия определяет 3 главные цели долговой политики на 2026 – 2028 годы:

увеличение доли грантов и другого не долгового финансирования для обеспечения финансирования госбюджета;

уменьшение долговых рисков путем уменьшения стоимости долга, удлинение сроков погашения долговых обязательств и оптимизации их структуры;

поддержка отношений с инвесторами и стимулирование развития внутреннего рынка государственных облигаций как инструмента восстановления экономики.

Что известно о ключевых долговых рисках?

Итак, Украина продолжает работать над уменьшением ключевых долговых рисков:

Риск рефинансирования снижается благодаря удлинению сроков обращения ОВГЗ, привлечению льготных ресурсов и проведению операций по управлению долгом. Валютный риск остается значительным из-за высокой доли долга в иностранной валюте, поэтому стратегическим приоритетом является постепенное увеличение доли гривневых заимствований в долгосрочной перспективе. Процентный риск пока низкий благодаря значительной доле долгосрочного льготного долга с фиксированной ставкой. Риски по условным обязательствам находятся под контролем – сокращается объем кредитов под госгарантии, а реструктуризацию государственных деривативов успешно завершили.

Принятие Стратегии является важным шагом для финансовой устойчивости Украины, поскольку обеспечивает предсказуемость долговой политики, усиливает доверие международных партнеров и инвесторов и формирует четкие ориентиры для управления госдолгом в военных условиях,

– отметили в Минфине.

Интересно! Принятие Стратегии также является обязательством Украины перед ЕС в рамках Ukraine Facility. Пункт 2.6 Плана Украины определяет необходимость реформирования системы управления государственными финансами, включая обновление долговой стратегии.

Напомним, шестую выплату в рамках Ukraine Facility премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала еще 11 декабря. Тогда она уточнила, что для этого Украина реализовала ряд системных реформ. О поступлении средств стало известно 22 декабря.

Что известно о госдолге Украины?