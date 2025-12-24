Правительство одобрило стратегию управления госдолгом на 2026 – 2028 годы
- Правительство одобрило Среднесрочную стратегию управления госдолгом, которая определяет цели и задачи долговой политики.
- Стратегия на 2026 – 2028 годы направлена на минимизацию долгосрочных рисков, увеличение доли грантов и поддержку отношений с инвесторами.
Кабмин принял Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026 –2028 годы. Документ предусматривает системную оценку текущего состояния и динамики госдолга.
Что предусматривает Стратегия?
Также речь идет об определении целей и задач долговой политики на среднесрочную перспективу и оптимизации долговой структуры с учетом расходов и рисков. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в Министерстве финансов Украины, передает 24 Канал.
Вызванное войной увеличение расходов госбюджета на оборону привело к резкому росту бюджетного дефицита, поэтому объем госдолга существенно вырос.
В таких условиях основной целью управления им стала минимизация долгосрочных рисков от такого роста. Стратегия определяет 3 главные цели долговой политики на 2026 – 2028 годы:
- увеличение доли грантов и другого не долгового финансирования для обеспечения финансирования госбюджета;
- уменьшение долговых рисков путем уменьшения стоимости долга, удлинение сроков погашения долговых обязательств и оптимизации их структуры;
- поддержка отношений с инвесторами и стимулирование развития внутреннего рынка государственных облигаций как инструмента восстановления экономики.
Что известно о ключевых долговых рисках?
Итак, Украина продолжает работать над уменьшением ключевых долговых рисков:
- Риск рефинансирования снижается благодаря удлинению сроков обращения ОВГЗ, привлечению льготных ресурсов и проведению операций по управлению долгом.
- Валютный риск остается значительным из-за высокой доли долга в иностранной валюте, поэтому стратегическим приоритетом является постепенное увеличение доли гривневых заимствований в долгосрочной перспективе.
- Процентный риск пока низкий благодаря значительной доле долгосрочного льготного долга с фиксированной ставкой.
- Риски по условным обязательствам находятся под контролем – сокращается объем кредитов под госгарантии, а реструктуризацию государственных деривативов успешно завершили.
Принятие Стратегии является важным шагом для финансовой устойчивости Украины, поскольку обеспечивает предсказуемость долговой политики, усиливает доверие международных партнеров и инвесторов и формирует четкие ориентиры для управления госдолгом в военных условиях,
– отметили в Минфине.
Интересно! Принятие Стратегии также является обязательством Украины перед ЕС в рамках Ukraine Facility. Пункт 2.6 Плана Украины определяет необходимость реформирования системы управления государственными финансами, включая обновление долговой стратегии.
Напомним, шестую выплату в рамках Ukraine Facility премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала еще 11 декабря. Тогда она уточнила, что для этого Украина реализовала ряд системных реформ. О поступлении средств стало известно 22 декабря.
Что известно о госдолге Украины?
Напомним, по состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8 276,2 миллиарда гривен, то есть 197,2 миллиарда долларов США. В то же время внутренний госдолг составлял 22,9%, а внешний – 73,6%.
Рост суммы в октябре на 252 миллиардов гривен, то есть 2,98 миллиарда долларов США, произошло из-за получения льготного финансирования от международных партнеров: кредит ЕС в рамках инициативы G7 ERA, деньги от Всемирного банка по проекту SURGE и THRIVE, а также кредит от Банка развития Совета Европы.