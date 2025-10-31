Госдолг Украины достиг 8 триллионов гривен: как росла сумма за месяц

Сумма государственного долга впервые пересекла отметку в 8 триллионов гривен. Это произошло, в частности, из-за увеличения займов от ЕС и иностранных банков.

Какая сумма госдолга в сентябре?

По состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 8 024,1 миллиардов гривен (или 194,2 миллиарда долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.

Это, в частности:

внешний долг – 6 063,2 миллиардов гривен (75,6 %);

внутренний долг – 1 960,9 миллиардов (24,4 %).

В сентябре 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 78,4 миллиардов гривен. Рост произошел благодаря получению льготного финансирования от ЕС, Всемирного банка и правительств стран-партнеров.

В то же время, в сентябре 2025 года государственный внутренний долг сократился на 0,3 миллиарда гривен. В разрезе кредиторов большую часть государственного и гарантированного долга составляют:

Льготные займы, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 64%;

Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 23%;

Выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 8%;

Займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений – около 5%.

Как рос госдолг Украины ранее?