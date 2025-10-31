Держборг України сягнув 8 трильйонів гривень: як зростала сума за місяць
- Станом на 30 вересня 2025 року держборг України становив 8 024,1 мільярдів гривень, з яких 75,6% – зовнішній борг.
- У вересні 2025 року борг збільшився на 78,4 мільярди гривень через пільгове фінансування від ЄС, Світового банку та урядів країн-партнерів.
Сума державного боргу вперше перетнула позначку у 8 трильйонів гривень. Це сталося, зокрема, через збільшення позик від ЄС та іноземних банків.
Яка сума держборгу у вересні?
Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 мільярдів гривень (або 194,2 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.
Це, зокрема:
- зовнішній борг – 6 063,2 мільярдів гривень (75,6 %);
- внутрішній борг – 1 960,9 мільярди (24,4 %).
У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 мільярдів гривень. Зростання відбулося завдяки отриманню пільгового фінансування від ЄС, Світового банку та урядів країн-партнерів.
У той же час, у вересні 2025 року державний внутрішній борг скоротився на 0,3 мільярди гривень. У розрізі кредиторів більшу частину державного і гарантованого боргу становлять:
- Пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 64%;
- Випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 23%;
- Випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 8%;
- Позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 5%.
Як зростав держборг України раніше?
На 31 серпня 2025 року державний борг України досяг 7 951,29 мільярда гривень або 192,71 мільярда доларів США. Протягом серпня 2025 року державний та гарантований держборг зріс на 177,41 мільярда гривень у гривневому еквіваленті.
Тоді держборг України зрівнявся з ВВП, що є ознакою критичних фінансових тенденцій, але держава продовжує виконувати соціальні зобов'язання.
Україна отримала майже 18 мільярдів доларів від партнерів за перші 5 місяців 2025 року у вигляді пільгових кредитів та грантів.