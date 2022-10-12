В Киеве ограничили электроснабжение всем очередям потребителей: что произошло

Эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в комментарии 24 канала, ранее отмечал, что в ближайшие дни в Украине вряд ли закончатся веерные отключения электроэнергии. Также он призвал всех украинцев сделать запасы воды в домах.

Олег Попенко рассказал, что подготовить дом к отключению электроэнергии в частном секторе проще, чем в многоэтажке.

Необходимо купить генератор. Да, он не дешево стоит, но при этом 5 киловаттный генератор обойдется минимально в 15 тысяч гривен и принципиально это позволит решить вопрос электроэнергии в помещении.

– рассказывает он.

Что касается жильцов многоэтажки, то здесь ситуация несколько сложнее, поскольку генератор на подъезде трудно установить. Попенко объяснил, что дело не только в заоблачной цене (около 700 тысяч гривен) и весом почти тонну, но и потому, что он потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час. Именно поэтому эксперт советует в первую очередь следить за информацией об отключении, как та, что распространяет власть или ДТЭК, чтобы быть готовым к отключению электроэнергии.

Если вы видите, что есть информация о массовых отключениях и на долгий период, то вы должны понимать, что ваш дом становится не жизнедеятельным. Потому что отключение электроэнергии в осенне-зимний период практически приведет к тому, что дом не будет работать. Потому что не будет работать подкачка воды, не будет работать отопление, не будет работать грача и холодная вода, и вы будете вынуждены переезжать в частный сектор.

– делится эксперт по ЖКУ.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук, в комментарии 24 канала, тоже посоветовал запастись украинцам водой. Также зарядить павербанки, купить батарейки и генераторы. Газовая плита или паяльник пригодятся, чтобы приготовить или разогреть пищу.

Как подготовиться к отсутствию света / Инфографика 24 канала