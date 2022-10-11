В Киеве внедряют графики почасовых отключений электроэнергии

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Киеве и области возник дефицит энергомощности. Поэтому сегодня Укрэнерго вводит веерные отключения света. Когда и в каких районах будут выключать свет, рассказываем дальше.

Веерные отключения электроэнергии

С сегодняшнего дня, 11 октября, с 11:20 часов в Киеве и области Укрэнерго вводит график аварийного отключения электроснабжения, чтобы сбалансировать систему и предотвратить масштабные отключения. В него попала значительная часть промышленных и бытовых клиентов Киева.

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Вместе с тем, для того чтобы сбалансировать энергосистему и покрыть действующий дефицит мощности по требованию НЭК, Укрэнерго компания будет вынуждена на несколько часов отключить свет у других клиентов.

– рассказали в компании.

Если в течение 10 октября у вас было постоянное электроснабжение, вероятно вы попадете в список клиентов, у которых будет отключен свет в вечерне – ночной период в ночь с 10 на 11 октября.

Тем у кого нет электроснабжения начиная с обеденного периода времени, обещают вернуть свет к 22:00.

График отключения электроэнергии

Чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы по требованию НЭК Укрэнерго, ДТЭК и дальше будет вынужден частично ограничивать потребление электроэнергии клиентами до стабилизации ситуации.

Начиная с 11 октября в Киеве ежедневно будут проходить веерные включения электроэнергии. Они продлятся не более четырех часов. Ориентировочное время: с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

Вчера, 10 октября, киевляне и жители области за вечер сократили потребление электроэнергии на четверть. Что на 26,5% меньше обычного в осенний период.

Обращаемся к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и так далее) в вечерний пик потребления с 17:00 до 22:00. В случае необходимости включайте их в ночные часы, когда потребление значительно снизится,

– призвали еще раз в ДТЭК.

График почасового отключения электроэнергии в Киеве / Инфографика ДТЭК