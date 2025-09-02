Выплата пенсий в Украине осуществляется по установленному графику, который формирует Пенсионный фонд Украины. Конкретная дата получения средств зависит от способа доставки и региона проживания, однако существуют общие сроки, в пределах которых будут зачислены деньги.

Когда в Украине начисляют пенсию?

Пенсионные выплаты в Украине производятся ежемесячно с 4 по 25 число. В этот период средства перечисляются организациям почтовой связи или банковским учреждениям, которые обеспечивают их дальнейшую доставку пенсионерам, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Смотрите также Какая будет пенсия в 60, если начал работать в 25 лет

Если пенсионные выплаты поступают через банк, дата зачисления зависит от внутреннего графика конкретного учреждения.

Важно! В случае, если человек получает пенсию впервые, выплаты обычно поступают в течение одного-двух месяцев после принятия решения о ее назначении.

Чаще всего средства становятся доступными на карте в первые дни финансирования – с 4 по 10 число. Как правило, задержек при этом не возникает, и деньги зачисляются в день перевода от ПФУ.

Как проверить начисление пенсии?

Уточнить информацию о зачислении пенсии можно несколькими способами:

в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины. В разделе "Моя пенсия" отображается дата последнего начисления и сумма.

позвонить на горячую линию ПФУ по номерам (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 или 0 800 503 753.

обратиться в банк или отделение "Укрпочты", если именно туда доставляются выплаты.

некоторые банки предоставляют услугу уведомления о зачислении средств. В таком случае пенсионер получает SMS или push-уведомление сразу после поступления пенсии на карту.

Что нужно знать о пенсиях в Украине?