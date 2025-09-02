Выплата пенсий в Украине: когда зачисляют деньги на карту и как об этом узнать
- Пенсионные выплаты в Украине осуществляются с 4 по 25 число каждого месяца осуществляются с 4 по 25 число каждого месяца; деньги зачисляются на карту в зависимости от графика банка.
- Проверить начисление пенсии можно через личный кабинет на портале ПФУ, горячую линию, или в банке или отделении "Укрпочты".
Выплата пенсий в Украине осуществляется по установленному графику, который формирует Пенсионный фонд Украины. Конкретная дата получения средств зависит от способа доставки и региона проживания, однако существуют общие сроки, в пределах которых будут зачислены деньги.
Когда в Украине начисляют пенсию?
Пенсионные выплаты в Украине производятся ежемесячно с 4 по 25 число. В этот период средства перечисляются организациям почтовой связи или банковским учреждениям, которые обеспечивают их дальнейшую доставку пенсионерам, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Если пенсионные выплаты поступают через банк, дата зачисления зависит от внутреннего графика конкретного учреждения.
Важно! В случае, если человек получает пенсию впервые, выплаты обычно поступают в течение одного-двух месяцев после принятия решения о ее назначении.
Чаще всего средства становятся доступными на карте в первые дни финансирования – с 4 по 10 число. Как правило, задержек при этом не возникает, и деньги зачисляются в день перевода от ПФУ.
Как проверить начисление пенсии?
Уточнить информацию о зачислении пенсии можно несколькими способами:
- в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины. В разделе "Моя пенсия" отображается дата последнего начисления и сумма.
- позвонить на горячую линию ПФУ по номерам (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 или 0 800 503 753.
- обратиться в банк или отделение "Укрпочты", если именно туда доставляются выплаты.
- некоторые банки предоставляют услугу уведомления о зачислении средств. В таком случае пенсионер получает SMS или push-уведомление сразу после поступления пенсии на карту.
Что нужно знать о пенсиях в Украине?
Размер пенсионной выплаты и сам момент, когда человек получает право на пенсию, значительной степени зависят от имеющегося страхового стажа. Например, если человек планирует уйти на отдых в 60 лет, начав карьеру в 25, то ему необходимо иметь 35 лет стажа. При таких условиях ориентировочная выплата будет достигать 3,8 тысячи гривен.
В ситуации, когда страхового стажа не хватает для назначения пенсии, государство предлагает два пути решения этой проблемы. Самый простой из них – это продолжить работать до тех пор, пока не будет набрано необходимое количество лет. Для тех, кто желает выйти на пенсию в запланированный срок и имеет для этого финансовые ресурсы, существует другая опция – официальное приобретение недостаточного страхового стажа.
Кроме того, жена имеет право на получение части пенсии умершего мужа, если она является нетрудоспособной, находится в отпуске по уходу за ребенком или достигла пенсионного возраста и не имеет собственного дохода. В таком случае ей выплачивается 50% пенсии покойного.