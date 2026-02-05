4 тысячи долларов для украинцев: кому доступна такая помощь сейчас

Жители Хмельницкой области имеют право на получение новой помощи. Речь идет о бизнес-гранте. Он предоставляется именно для развития сельского хозяйства.

Как получить такой грант?

Подача заявок на получение этой помощи продлится до 8 февраля 2026 года, сообщает ЦПАУ.

Грант предоставляется в рамках проекта "AGRIS 3". Занимается его реализацией – благотворительный фонд "Каритас Хмельницкий УГКЦ" вместе с Caritas Ukraine при финподдержке The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

Мы начинаем отбор участников на получение бизнес-грантов в сфере ведения сельского хозяйства. Бизнес-гранты предоставляются для жителей Хмельницкой области на ведение предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства (максимальная сумма гранта – до 185 тысяч гривен),

– указали организаторы.

Именно эта программа должна способствовать восстановлению жизнедеятельности уязвимых категорий граждан:

местных жителей, пострадавших из-за войны;

а также – ВПЛ.

Важно, чтобы лицо, которое претендует на эту помощь:

считалось пострадавшим от военных действий, имело травму, в результате войны, поврежденное жилье;

было частью семьи, которая имеет статус малообеспеченной.

имела статус УБД.

Также домохозяйство, которое хочет получить такую помощь, должно соответствовать одному из определенных критериев уязвимости. Например – статус многодетной семьи, сообщает Каритас.

Как подать заявку на получение этой помощи?

Граждане, которые хотят стать частью этого грантового проекта, должны сначала выбрать вид гранта. Затем необходимо подать специальную заявку. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.

Заметим, что набор заявок может закончиться раньше. Так произойдет, если закончится количество свободных мест.

Важно! Чтобы узнать подробности, нужно позвонить по номеру – 38(097)-957-44-60.