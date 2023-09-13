Проблемы для Минфина: почему крепкая гривна не радует

Совершенно очевидно, что укрепление курса гривни по отношению к доллару является положительным показателем для экономики страны. Однако, удивительно, в Минфине недовольны такими показателями.

Минфин недоволен курсом

Еще раньше министр финансов Сергей Марченко выразил обеспокоенность по укреплению гривны. Он заявил, что у Украины нет для этого никаких фундаментальных факторов.

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Такие заявления главы Минфина прозвучали на встрече с Европейской бизнес ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины".

Сергей Марченко Министр финансов Украины Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предполагаем курс 41,4 гривны за доллар.

Такие опасения вполне понятны. Министерство финансов может иметь потенциальные проблемы.

В чем причина

В государственном бюджете Украины курс на этот год был спрогнозирован на уровне 42,2 гривны. Соответственно, международная помощь и кредиты по курсу 42,2 гривны – это одна сумма, а по курсу в 36,6 гривны – совсем другая.

Как отмечает эксперт по банкам и банковскому надзору Евгений Дубогрыз, для Минфина близок к официальному курсу и отсутствие оснований его поднимать – проблема.

Это называется конфликтом интересов. Когда для НБУ важна курсовая стабильность, чтобы не было множественных курсов или хотя бы их было меньше. Для Минфина важно, чтобы курс был ближе к заложенному в прогноз, желательно даже немного выше,

– добавляет он.

Курс в 42,2 гривны прогнозировали еще осенью прошлого года, когда в Украине была совсем другая финансовая ситуация, чем сейчас. Тогда даже 50 или 60 гривен за доллар были почти реальными.

Впрочем, впоследствии ситуация изменилась в пользу Украины: появились соглашения с Евросоюзом и МВФ, больше стала макрофинпомощь и тому подобное. Однако прогнозируемые цифры в бюджете так и остались.

Дубогрыз объясняет, что привязываться к входящим данным, связанным с войной, финансами и прочим, не очень разумно. Ведь то, что казалось точным прогнозом в прошлом году, сейчас нереалистично.

На каком уровне сейчас курс